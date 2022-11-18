初始價呼之欲出？美近日將公布俄油價格上限新指引

《路透》週四 (17 日) 報導，美國國務院官員透露，拜登政府計劃在未來幾天就 12 月 5 日生效的俄油價格上限規定發布新的指引，目前尚不清楚新指引是否會公布俄油價格上限的初始價格。

7 大工業國 (G7) 和澳洲等盟國計劃從 12 月 5 日起限制海運石油運輸的價格，並於明年 2 月 5 日開始對石油產品進行第二次限制，主要目的是削減俄羅斯石油收入，藉著拒絕西方盟國為每桶價格超過上限的俄羅斯原油提供保險、海運服務和融資，同時讓俄羅斯原油留在市場上。

G7 等國希望通過限制油價，讓俄羅斯無法取得可觀的收入來源，進而無法持續在烏克蘭戰爭提供資金 (圖片：AFP)

美國國務院制裁協調員兼制裁政策和實施主任 Jim Mullinax 週四向路透社指出，拜登政府計劃在未來幾天就俄油價格上限規定發布新的指引。

Mullinax 稱，拜登政府正在就價格上限規定與業界和國際合作夥伴溝通，已收到很多關於如何實施俄油價格上限的意見反應，預測初期框架可能會遭遇一些問題。

律師事務所 Wilmer Hale 合夥人 Michael Dawson 表示，美國、英國和歐盟已經做好了充分準備。Dawson 稱 ：「他們將以開放和靈活的態度來解決問題。」

目前尚不清楚新指引是否會規定上限價格，但此前有消息人士稱，G7 和澳洲同意本月稍晚針對俄油敲定固定價格上限，而非採用與布蘭特原油的價格掛鉤的浮動機制，初始價格很快就會確定。

西方官員和分析師研判，俄油價格上限的水平可能貼近俄羅斯的石油生產成本，約為每桶 63 至 64 美元。