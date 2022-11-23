美提前發布俄油價格上限新指引 尚未公布初始價

美國財政部週二 (22 日) 發布了關於如何合法參與俄羅斯石油交易或融資的新指引，不過並未公布就俄油價格上限設定的初始價格。

美國財政部週二就 12 月 5 日生效的俄油價格上限規定發布新的指引，美國財政部官員透露，歐盟正在與其成員國就俄油上限價格進行磋商，一旦歐盟討論程序完成，歐盟將與美國和英國進行磋商，預計未來幾天將公布初始價格。

美國發布的新指引和英國近期發布的指引相似，概述原油服務提供商如何持續運輸 12 月 5 日之前裝載的俄羅斯海運石油，同時遵守 7 大工業國 (G7)、歐盟和澳洲制定的油價上限。

新指引提到 45 天的寬限期，原油服務提供商不會因美東時間 12 月 5 日凌晨 12 點 01 分之前裝運並在美國東部時間 1 月 19 日凌晨 12 點 1 分之前在目的港卸貨的俄油運輸而受到處罰。

自 12 月 5 日起，美國與盟國將禁止國內企業提供海運服務給裝載俄羅斯石油的船隻，除非石油價格低於預設上限。

美國財政部官員透露，價格上限將是一個實際價格，而不是一個範圍，預計每季或每半年設定一次，初始價格將很快就會確定，預計將高於俄油生產成本，並將考慮石油市況以及俄國從中獲得的收入。

美方預期俄油產量明年將降至每天 140 萬桶。據國際能源署 (IEA)，在歐洲禁令生效之後，俄羅斯可能難以為石油找到新市場。IEA 上週發布的月報表示，到 3 月底，俄國日產量可能會比戰前損失近 200 萬桶，明年平均每天只生產 960 萬桶。

國際油價今年下半年已急遽下滑，WTI 原油期貨價格從 6 月初的每桶逾 120 美元下跌超過 30%，截至週二，WTI 上漲 1.14% 收每桶 80.95 美元。