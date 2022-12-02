等待非農就業報告數據 美債殖利率大多走低

美國國債殖利率周五 (2 日) 漲跌互現，投資人等待關鍵的勞動市場報告，並消化周四 (1 日) 公布的一系列經濟數據，這些數據顯示通膨壓力可能正在緩解。

美東時間清晨 6:25，10 年期國債殖利率下跌 1.5 個基點至 3.512%。它周四曾一度下跌多達 19 個基點。2 年期國債殖利率下跌 5.9 個基點至 4.195%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

11 月失業率和非農就業數據將於周五公佈。據《道瓊》報導，經濟學家預測美國經濟在整個月增加了 20 萬個工作崗位，低於 10 月的 26.1 萬個。

由於勞動市場緊張史上都與高通膨密切相關，投資人將仔細研究數據以尋找物價上漲壓力是否正在緩解的線索。

周四發布的數據顯示情況可能真的如此。10 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數低於預期。該指數在不追踪食品或能源的情況下衡量消費者支出，被普遍認為是 Fed 最青睞的通膨指標之一。

Fed 一直試圖透過升息來控制通貨膨脹，並在過去 4 次會議中每次都將利率提高 75 個基點。

不過，Fed 官員一直表示升息步伐可能很快放緩，市場目前預計 Fed 將在 12 月會議上升息 50 個基點。