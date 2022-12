〈醫療科技展〉普生展循環腫瘤細胞檢測系統 將銷售至醫院、檢驗所

精準醫療廠普生 (4117-TW) 在今年醫療科技展中,展示 CellBio 循環腫瘤細胞 (CTC) 檢測系統產品,有全自動及輕量型兩款,分別可同時執行最多 10 組及 2 組樣品檢測,未來將銷售至醫院、檢驗所等。

CellBio 循環腫瘤細胞 (CTC) 檢測系統產品,是透過專利型濾膜濾法分離技術 (iFiltration),只需抽取少量 7.5mL 的血液,即能在非侵入性的採檢過程完整監測血液中循環腫瘤細胞數量。

此外,癌細胞捕獲率超過 90%,可一次檢測 10 組樣品,滿足醫院、實驗室、學術單位等檢測效率,並可有效偵測血液循環腫瘤細胞、監控體內癌細胞動態變化,透過更精準有效率的篩檢方法幫助患者提早發現及治療。

除了新檢測系統產品外,普生旗下精準檢測業務已推出 B/C 肝、愛滋、子宮頸癌、以及新冠肺炎等 75 項檢測試劑產品。為擴大精準檢測市場,將推出 All in one 自有核酸檢測設備,從萃取、PCR 至檢體分析等檢測過程可快速在同一台機器上完成,有效簡化檢測流程與提升效率,增添集團新一產品銷售。

普生子公司普研也有進展,將 P113 + 抑菌蛋白應用延伸,其中 P113 + 抗菌胜肽為篩選自人體萃取口腔唾液中天然、穩定及溫和抗菌蛋白,已通過美國 FDA 二期試驗及台灣 SGS 檢驗,將其技術進一步打造成自有品牌相關產品,以成人及兒童口腔保健專家品牌定位。

目前自有品牌 11 月正式打入全台近 130 間的佑全連鎖藥局通路,同時也與美國知名電商平台 Amazon 上架兒童口腔保健產品銷售。