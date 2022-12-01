〈醫療科技展〉研華攜手承業醫布局智慧手術室 將進軍印尼市場

研華 (2395-TW) 與承業醫 (4164-TW) 旗下久和醫療共同搶進台灣智慧手術室市場，打造 AVAS 手術室影像串流解決方案與 PAX 醫療螢幕，該解決方案除打入台灣大型醫院外，未來將進軍東南亞地區，首要瞄準印尼市場。

研華服務物聯網事業群副總江明志指出，近年醫療螢幕已是智慧手術室中不可或缺的標準配備，公司提供的 PAX 醫療螢幕、AVAS 手術室影像串流解決方案到 iVideOR 手術室影像串流管理，即是針對智慧手術室需求所打造出的一站式軟硬整合解決方案。

此外，研華 2020 年與承業醫成為經銷夥伴後，聯手取得中山附醫複合手術室、林口長庚達文西手術室以及新國民醫院骨科國際教育中心等多家大型醫院青睞，採用研華 AVAS 手術室影像串流解決方案或 PAX 醫療螢幕。

承業醫營運長李明倫表示，藉由旗下子公司久和醫療與研華在 AVAS 手術室影像串流解決方案與 PAX 醫療螢幕合作，使得久和在影像設備一站式服務更加完整，尤其研華 PAX 醫療螢幕能清楚呈現醫療檢查的影像，更可透過 4K 全高清的影像品質，協助醫師在手術過程中精準掌握病患狀況。

雙方除了搶攻國內市場商機外，也瞄準東南亞市場，李明倫提到，承業醫已與印尼醫療集團合作多年，該醫療集團在當地有多家醫院分院，加上印尼也有健保制度，很快會把該解決方案導入印尼醫院，貢獻營收。

根據市調公司 Allied Market Research 及 MarketsandMarkets 的報告預估，全球醫療顯示器市場在 2027 年將達 32 億美元，其中又以病理、放射影像診斷、內視鏡等手術應用為前三大應用領域。