大江基因拓展基因科技 明年啟動細胞新藥臨床前開發

大江基因 (6879-TW) 今 (2) 日表示，與佳世達 (2352-TW) 共同參加醫療科技展並展示運用基因科技，進一步延伸出專科檢測、精準用藥指引與治療服務，此外，預計明年將啟動細胞新藥臨床前開發。

大江基因受惠佳世達參與私募案，藉由投資互補雙方資源，針對此次展出的精準健康領域，透過預測、預防及個人化健康管理對策，以個人化精準健康服務提供患者更佳的治療建議。

此外，大江基因借重佳世達醫療大艦隊資源，雙方攜手擴大精準健康服務，如聽力損失、心血管疾病等，提供各面向精準風險預測及醫療指引。

根據調查研究指出，2025 年全球精準健康市場規模將達 5847 億美元，大江基因大搶商機，以基因檢測項目服務超過 32 間診所，今年基因檢測數量成長 12%。

大江基因在細胞治療領域瞄準以 NK 自然殺手細胞、癌症腫瘤治療，做為與醫院合作的重點研究項目，目前與醫院合作送件的特管細胞治療技術，預計應用於肺癌、肝癌、胃癌、食道癌、大腸結腸癌、腎臟癌、乳癌、腦癌等八種實體癌。

大江基因採用全封閉式細胞培養，可阻隔細胞培養過程的汙染問題，確保細胞最佳品質。

此外，大江基因延攬國際醫藥領域專家投入開發細胞新藥，透過強化其原有的細胞活性與大江基因技術平台，經試驗結果顯示，其免疫細胞在凍存後仍能保持極高的細胞活性，預計 2023 年啟動前臨床開發。