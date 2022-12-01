〈醫療科技展〉路迦肝癌二期臨床加速收案逾百人 2024年完成

路迦 (6814-TW) 受邀參加 2022 台灣醫療科技展，董事長唐稚超今 (1) 日表示，肝癌二期臨床試驗與全台 13 家醫療院所合作，為規模最大的肝癌臨床計畫，此臨床今年 9 月開始啟動收案，將在台灣收案逾百人，有望 2024 年完成試驗。

路迦執行的肝癌人體二期臨床試驗已獲美國肝癌孤兒藥資格，並通過美國 FDA 與台灣衛福部 TFDA 審查，用於肝癌 I/II/IIIa 期已接受根除性治療後的肝癌病人預防復發，且為縮短臨床收案時程，與 13 家醫療院所合作。

唐稚超指出，該臨床試驗預計在台灣收 120-150 人，目前已經收兩個病患進行安全性認證，其數據結果近期出爐，預計明年 1 月開始可以快速收案，整體臨床試驗規劃 2024 年完成。

路迦在細胞治療業務方面也有進展，其中特管法業務上，與花蓮慈濟醫院、柳營奇美醫院、新光醫院、板橋中興醫院和亞東紀念醫院等 5 所醫院合作申請通過自體免疫細胞 (CIK)，治療第一至第三期實體癌，經標準治療無效，或是實體癌第四期之細胞治療技術施行計畫。

另外，路迦旗下適用於實體癌症應用的 LuLym-T 記憶型 T 細胞治療，具有高純度、高活性、高專一性等特點，可以辨識癌細胞，還具有再生功能，因此病友體內注入 LuLym-T 細胞，可以不斷再生、巡邏，當癌細胞初期復發時即可第一時間來殲滅，達到持續攻擊癌細胞及延緩癌症復發的特性。

展望 2023 年，路迦表示，細胞治療技術是重點核心成長事業，未來將持續推進癌症免疫細胞治療技術平台相關進度，包括 CTC 循環腫瘤細胞檢測服務、臨床試驗、特管法細胞治療等三大業務，未來將隨細胞治療業務需求提升，帶動營運逐步成長。