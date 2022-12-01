〈醫療科技展〉生策會攜百家東協醫院簽MOU 建立智慧醫療場域

醫療科技展今 (1) 日開幕，生策會為打造全球醫療數位轉型生態圈，攜手百家東協醫院並簽署醫療戰略結盟 MOU，除了建立智慧醫療場域合作商業模式，也讓台灣產業更快速推進東協市場。

生策會表示，基於衛福部多年推動南向醫衛合作，大會今年走訪泰國、馬來西亞當地大型指標醫療集團，掌握東協市場在新醫院建置、醫院系統轉型實際需求。

今年醫療科技展中，東協最大私立醫療集團 IHH、菲律賓最大醫療集團 The Medical City、泰國前三大私立醫院集團 BDMS、Bumrungrad、Mahachai Group 全數到齊，大會也安排與國內科技業直接對談，有機會成為台灣醫療科技整廠輸出海外指標的典範。

生策會會長翁啟惠指出，醫療科技展今年為第六屆，感謝各大醫院在 2017 年勾勒出大健康藍圖、提出醫院作為發展平台策略，藉由資通訊產業實力，加速生技醫療創新、臨床實證，帶動產業鏈發展。

回顧醫療科技展發展，翁啟惠表示，台灣醫療科技展第一年是以實體展會搭配實證場域，也是連結產業發展重要管道，變成全球獨特與唯一以醫院為主的展會。

生策會副會長楊泮池提到，醫療科技展每年推進產業戰略，2019 年提出精準健康願景，生醫產業也列為台灣六大核心產業，面對疫情衝擊，在後疫情時代，提出大健康產業發展策略，協助產業鏈與數位科技，進行醫療結合，打下數位科技、AI 的基礎。

楊泮池指出，2022 年台灣醫療科技展，完整整合精準健康產業鏈，藉由三大主軸、九大領域，發展出新利基。

副會長林百里說，台灣有健全的健保資料庫、ICT 產業，帶動精準健康等先進創新服務，讓台灣成為智慧醫療國；面對疫後大健康產業環境，期待攜手更多國際夥伴打造醫療數位，並轉型醫療生態圈，同時攜手科技業合作成為夥伴。

另外，因應全球採購趨勢，衛福部與生策會共同推動 Healthcare 商機平台，並於今年轉型為「全球醫療採購網」，涵蓋智慧醫院、醫療顯示器、醫療 IT 到遠距醫療服務，共計超過 1200 多個項目組成台灣隊，透過國際經銷代理商形成戰略聯盟。