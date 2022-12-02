鉅亨美股雷達：市場關注非農數據 特斯拉向百事可樂交付首批Semi電動卡車

美股重要看點：

美國將公布 11 月非農、失業率等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.515%。美股期貨週五 (2 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.15%，標普 500 期貨跌 0.12%，那斯達克 100 期貨跌 0.20%。

美國 11 月非農數據將在台灣時間週五 (2 日) 出爐，這是 Fed 今年最後一次利率會議前的最後一份非農報告。繼上月新增 26.1 萬人後，市場預期本月將新增 20 萬人，為連續第二個月放緩，但仍穩定成長，失業率預估將持平在 3.7％，略高於 50 年低點。

隨著市場對通膨越來越敏感，平均時薪變動也備受關注。自從今年 3 月達到 5.6% 高峰以來，美國平均時薪年增幅在 10 月跌至 4.7%，市場預期本月將進一步放緩至 4.6%。

市場也持續關注美國聯準會 (Fed) 政策動向。Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周四 (1 日) 表示，雖然政策制定者可能很快就會放慢升息步調，但通膨依然過高，Fed 的政策需要在一段時間內保持足夠的限制性才能將通膨降下來，預估終點利率可能會略高於 Fed 在 9 月預測的 4.6%。

以 Dubravko Lakos-Bujas 為首的摩根大通策略師週四 (1 日) 表示，在美國聯準會 (Fed) 持續升息且美國經濟預期陷入溫和衰退局勢下，2023 年上半年美股可能大跌。

策略師指出，隨著金融環境持續緊縮，貨幣政策更加嚴格，基本面可能會惡化。標準普爾 500 指數可能會在 2023 年上半年再探今年低點，意味著較目前水準下跌約 12%。

不過，摩根大通預計，Fed 的鷹派政策將在明年下半年轉向，有望帶動股市回升，該行對標普 500 指數 2023 年年底的目標價設為 4,200 點，較目前水準約有 3% 上漲空間。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 11 月非農新增就業人口 (萬)，預估 20，前值 26.1

美國 11 月失業率 (%)，預估 3.7，前值 3.7

美國 11 月平均每小時工資年率 (%)，預估 4.6，前值 4.7

美國 11 月平均每小時工資月率 (%) 預估 0.3，前值 0.4

美國 11 月平均每週工時 (小時) 預估 34.5，前值 34.5

美國 11 月勞動參與率 (%)，預估 62.3，前值 62.2

重要個股動態：

彭博報導，蘋果公司正在加緊研發混合實境 (MR) 頭戴裝置，最新證據是搭配使用的作業系統已經重新命名為「xrOS」(xr 意指延伸實境)，象徵蘋果將藉此與重押「元宇宙」的 Meta 競爭。

知情人士透露，蘋果計劃最快明年推出頭戴裝置、專用的作業系統，和第三方 app。而在蘋果內部，據說專用作業系統的名稱已從 realityOS 改為 xrOS。「XR」意思是「延伸實境」(extended reality)，涵蓋虛擬實境 (VR) 和增強實境 (AR)。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

歷經一波三折，特斯拉終於在周四 (1 日) 向百事可樂正式交付第一批 Tesla Semi Truck 純電動卡車。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 周四在內華達超級工廠的交車活動上表示，Tesla Semi 將搭載巨大的 1MW 電池組，外媒此前報導，這能讓 Semi 在裝載 8 萬磅貨物的情況下，只需要 20 秒的時間就能完成 0 到 60 MPH 加速，且 30 分鐘就能充電 80%。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

外媒《商業郵報》(Business Post) 周四 (1 日) 報導，作為公司撙節措施的一環，英特爾 (INTC-US) 的愛爾蘭 Leixlip 廠區有多達 2000 名員工收到三個月的無薪假提議。

這是公司自願休假計畫的一部份。英特爾在給路透的聲明中指出：「自願休假計畫得以讓我們降低短期成本，為員工提供具有吸引力的休假選擇。」