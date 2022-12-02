鉅亨美股雷達：市場關注非農數據 特斯拉向百事可樂交付首批Semi電動卡車

美股重要看點：
美國將公布 11 月非農、失業率等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.515%。美股期貨週五 (2 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.15%，標普 500 期貨跌 0.12%，那斯達克 100 期貨跌 0.20%。
美國 11 月非農數據將在台灣時間週五 (2 日) 出爐，這是 Fed 今年最後一次利率會議前的最後一份非農報告。繼上月新增 26.1 萬人後，市場預期本月將新增 20 萬人，為連續第二個月放緩，但仍穩定成長，失業率預估將持平在 3.7％，略高於 50 年低點。
隨著市場對通膨越來越敏感，平均時薪變動也備受關注。自從今年 3 月達到 5.6% 高峰以來，美國平均時薪年增幅在 10 月跌至 4.7%，市場預期本月將進一步放緩至 4.6%。
市場也持續關注美國聯準會 (Fed) 政策動向。Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周四 (1 日) 表示，雖然政策制定者可能很快就會放慢升息步調，但通膨依然過高，Fed 的政策需要在一段時間內保持足夠的限制性才能將通膨降下來，預估終點利率可能會略高於 Fed 在 9 月預測的 4.6%。
以 Dubravko Lakos-Bujas 為首的摩根大通策略師週四 (1 日) 表示，在美國聯準會 (Fed) 持續升息且美國經濟預期陷入溫和衰退局勢下，2023 年上半年美股可能大跌。
策略師指出，隨著金融環境持續緊縮，貨幣政策更加嚴格，基本面可能會惡化。標準普爾 500 指數可能會在 2023 年上半年再探今年低點，意味著較目前水準下跌約 12%。
不過，摩根大通預計，Fed 的鷹派政策將在明年下半年轉向，有望帶動股市回升，該行對標普 500 指數 2023 年年底的目標價設為 4,200 點，較目前水準約有 3% 上漲空間。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數下跌 194.76 點，或 0.56%，收 34,395.01 點。
- 那斯達克指數上漲 14.45 點，或 0.13%，收 11,482.45 點。
- 標普 500 指數下跌 3.54 點，或 0.09%，收 4,076.57 點。
- 費城半導體指數下跌 22.2 點，或 0.78%，收 2,804.7 點。
今日重要總經數據：
- 美國 11 月非農新增就業人口 (萬)，預估 20，前值 26.1
- 美國 11 月失業率 (%)，預估 3.7，前值 3.7
- 美國 11 月平均每小時工資年率 (%)，預估 4.6，前值 4.7
- 美國 11 月平均每小時工資月率 (%) 預估 0.3，前值 0.4
- 美國 11 月平均每週工時 (小時) 預估 34.5，前值 34.5
- 美國 11 月勞動參與率 (%)，預估 62.3，前值 62.2
重要個股動態：
1. 蘋果 (AAPL-US)
彭博報導，蘋果公司正在加緊研發混合實境 (MR) 頭戴裝置，最新證據是搭配使用的作業系統已經重新命名為「xrOS」(xr 意指延伸實境)，象徵蘋果將藉此與重押「元宇宙」的 Meta 競爭。
知情人士透露，蘋果計劃最快明年推出頭戴裝置、專用的作業系統，和第三方 app。而在蘋果內部，據說專用作業系統的名稱已從 realityOS 改為 xrOS。「XR」意思是「延伸實境」(extended reality)，涵蓋虛擬實境 (VR) 和增強實境 (AR)。
2. 特斯拉 (TSLA-US)
歷經一波三折，特斯拉終於在周四 (1 日) 向百事可樂正式交付第一批 Tesla Semi Truck 純電動卡車。
特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 周四在內華達超級工廠的交車活動上表示，Tesla Semi 將搭載巨大的 1MW 電池組，外媒此前報導，這能讓 Semi 在裝載 8 萬磅貨物的情況下，只需要 20 秒的時間就能完成 0 到 60 MPH 加速，且 30 分鐘就能充電 80%。
3. 英特爾 (INTC-US)
外媒《商業郵報》(Business Post) 周四 (1 日) 報導，作為公司撙節措施的一環，英特爾 (INTC-US) 的愛爾蘭 Leixlip 廠區有多達 2000 名員工收到三個月的無薪假提議。
這是公司自願休假計畫的一部份。英特爾在給路透的聲明中指出：「自願休假計畫得以讓我們降低短期成本，為員工提供具有吸引力的休假選擇。」