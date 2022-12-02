Fed威廉斯：明年通膨估大幅下滑 但離限制性水準還有一段距離

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周四 (1 日) 表示，一些前瞻性指標確實顯示通膨正在產生變化，預估明年通膨將大幅下滑，但要達到限制性水準，他認為還有很長一段路要走。

威廉斯接受福斯財經網 (Fox Business Network) 採訪時說：「我依然認為，關於聯邦基金利率目標為何，以及明年要怎麼達到充分的限制性立場，我們還有很長的路要走。我的看法是，我們需要讓聯邦基金利率高於通膨率，前者必須充分高於後者，基本上才能為通膨帶來下行壓力。」

但談到通膨，他認為，確實有看到一些跡象顯示通膨正朝著正確的方向發展。

他接著說：「大宗商品價格已經下滑，我們終於看到一些二手車價格回落，包含房租在內，我們看到一些前瞻性指標顯示通膨正有所變化。」

根據美國商務部周四公布數據，10 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 6%，低於前一月的 6.3%，通膨顯現降溫跡象。

威廉斯預期明年美國通膨率將大幅下滑，但也警告，可能要等待 2025 年才能回到央行設立的 2% 目標。

他說：「Fed 的工作是讓需求放緩，使其與供應保持平衡，包含勞動力市場，而收緊貨幣政策便是其中的一環，Fed 必須將通膨控制在一個足夠嚴格的水平，才能壓低通膨，我們距離那個水平還有很長一段路要走。」

市場普遍預期 Fed 將在本月升息 2 碼，使基準利率達到 4.4% 左右，會議結束後還將發布最新利率預測。Fed 主席鮑爾日前才說，終點利率可能會略高於 9 月時預測的 4.6%。