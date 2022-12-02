國內首檔「不收投資手續費」期權策略型ETN掛牌倒數

證交所表示，由元大證券發行的元大加權指數掩護性台指買權價外 5% 報酬指數指數投資證券，預計將在 12 月 5 日掛牌上市，這也是今年以來第 4 檔上市掛牌 ETN，也是台灣資本市場首檔期權策略型 ETN。

證交所表示，本檔 ETN 的標的指數為「台灣指數公司台灣期貨交易所發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外 5% 報酬指數」，是由台灣指數股份有限公司所編製及維護。

證交所表示，該指數是透過掩護性買權策略，表彰長期持有證交所發行量加權股價指數成分股組合與現金股息再投資，並賣出價外 5% 台指買權契約增添權利金收益，等到該買權契約到期結算，在同一天新的近月價外 5% 台指買權契約建倉所累積的績效表現。

證交所總經理簡立忠表示，自 108 年 4 月 30 日首批 10 檔上市櫃 ETN 聯合掛牌以來，法規逐步鬆綁，108 年底再開放發行人可發行槓桿反向型 ETN，以及 111 年開放可發行期權策略型 ETN，使得 ETN 產品線日趨完備。

元大證券身為 ETN 市場發展的重要夥伴，今年更發行首檔配息型 ETN 及首檔期權策略型 ETN，滿足投資人多樣的投資需求。

元大證券總經理王義明表示，元大證券目前已發行 12 檔各具特色的 ETN，而「策元大加權策略 N」是一檔採期權策略的創新 ETN，也是市場第一檔「不收投資手續費」的 ETN 商品，投資人可用更低的持有成本，運用期權策略來投資加權指數。

期交所副總楊朝舜表示，此次 ETN 是追蹤「加權股價指數掩護性買權價外 5% 報酬指數」，該指數係運用期交所明星商品台指選擇權及加權指數編製而成，發行人追蹤複製標的策略指數將運用期現貨相關商品進行操作，可望提升期現貨市場流動性。