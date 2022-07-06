台股跌破萬四 統一IC設計臺灣ETN逆勢熱賣

在半導體族群重挫的壓力下，台股今 (6) 日跌破萬四大關，續創 2020 年 12 月上旬以來新低，不過，統一證 (2855-TW) 今 (6) 日指出，統一 IC 設計臺灣 ETN(020031-TW)逆風大賣，3 月底發行以來在外流通張數成長 3.5 倍，反映在個股評價已見大幅度的修正下，投資人看好中長線投資機會。

統一證券金融商品部說明，由於市場給予 IC 設計類股的評價較高，在升息時自然會有較重的賣壓，不過，5G、高速運算、智慧車和物聯網等長期看好趨勢不變，而統一 IC 設計臺灣 ETN 因指數中涵蓋的成分股皆為 IC 設計領域中的指標，因此，投資人在低點建立部位的意願較高。

統一 IC 設計臺灣 ETN 指數前 6 大成分股為矽力 - KY(6415-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯詠 (3034-TW)、瑞昱 (2379-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 和信驊 (5274-TW)，另外也包含矽智財和驅動 IC 等指標股。

統一投顧認為，目前半導體 IC 庫存偏高，預期將有 2-3 個季度調整，但部分產業動能仍然很強勁，例如，需求增加庫存健康的伺服器管理晶片廠、高速傳輸以及車用工控等。

統一證券提醒，景氣未明的時候，相較盲目摸底，以定期定股的方式參與市場可控制風險平均成本，尤其半導體應用領域未來趨勢強烈且明確，在股市轉強時，科技類股反彈通常最明顯，建議投資人若想在股價修正時穩健建立投資部位，可善用券商提供的定期存股平台。