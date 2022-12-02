〈焦點股〉供電問題再起 風電概念股躍多頭指標

台積電 (2330-TW) 董事長劉德音於三三會演講，透露對台灣供電問題的擔憂，帶動再生能源題材，風電概念股今 (2) 日躍居盤面多頭指標，上緯投控 (3708-TW) 盤中大漲逾半根停板，中興電 (1513-TW) 亮燈漲停，華新、大亞、華城等均表現剽悍。

中興電今天股價放量大漲，直奔漲停價 65.2 元，創 2 個多月新高。中興電是國內唯一通過國產化 345KV 電壓等級高壓氣體絕緣開關 (GIS) 設備合格廠商，除了受惠台電提出的分散式電網與電網強韌升級計畫外，同時在氫能業務也有所斬獲，未來可望在鋰電池市場站穩腳步。

風電系統業者上緯投控近日獲買盤簇擁，站穩百元關卡，今天再上漲逾 5%，最高來到 106.5 元，站上年線。上緯投控受惠認列離岸成功收入，前三季稅後純益高達 8.22 億元，每股稅後純益 8.35 元。

其他風力發電概念股如華新、亞力、大亞、華城、士電、世紀鋼、台船、永冠 - KY 等，今天均獲買盤追捧，漲勢凌厲。

劉德音 11 月 30 日應邀至三三會 11 月例會演講，據悉，有與會企業提問台灣供電問題，他回應，我不是專業，而是要政府來解決，明年的電夠不夠已經太晚了，而要關心五年後的電夠不夠。

台電表示，繼今年 11 月 23 日首次突破 100 萬瓩 (1GW) 後，11 月 30 日最高來到 117.3 萬瓩，且穩定發電，維持在 100 萬瓩 (1GW) 以上時間超過 12 小時。政府推動再生能源已見成果，其中，近年離岸風力機組陸續運轉，逐漸成為風電主力，民間企業包括大彰化風場、彰芳一期風場等案場，目前正如火如荼地施工當中。