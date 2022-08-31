統一證提抗震投資法 推定期定額投資ETN主題商品

美國聯準會日前釋放鷹派訊息後，造成美股再度崩跌，尤其科技股重挫，統一證券 (2855-TW) 金融商品部今 (31) 日指出，儘管市場動盪加劇，但優質科技股具備難以取代的競爭力與創新能力，建議投資人採小額定期定量投入 ETN 指數商品，除可精準掌握特定主題趨勢並分散個股風險，成為進階版的存股。

統一證說明，對於積極型投資人而言，修正過後的低基期下存成長股，長期報酬往往更好，原因在於，成長股賺的是價差而非股息，例如半導體等科技股，具獲利能力和成長潛力，更有機會賺到大幅度報酬。

以 2008 金融海嘯、2018 年中美貿易戰和 2020 年新冠疫情三大股災後那斯達克指數軌跡來看，危機過後 3 年內，幾乎均可攻克前高並再創新高。

統一證建議，若投資人看好一個主題趨勢主題，例如智慧車、IC 設計等，可買進包含一籃子股票的主題指數型商品，例如，統一 IC 設計臺灣 ETN(020031-TW)，不到 5000 元即可投資 20 檔兼具獲利和市值的台灣 IC 設計代表公司。

統一證進一步提到，ETN 具獨特的股息自動再投入機制，除權息當天立即投入本金，可更有效率的利用股息創造複利效果。

另外，由於散戶常會有隨著股價摸底追高的心態，但實際走勢往往不如預期，若無法精準掌握時機容易快速消耗籌碼，因此，透過定期定量的方式，規律小量買進，累積資產部位，長久下來即能平均成本，不用擔心錯判股價。

統一證發行 ETN 主題包含美國資訊科技、台灣 5G、亞洲半導體、智慧電動車、台灣 IC 設計和恒生科技期貨指數，希望藉由加強布局科技題材，全力搶攻小資定期定額投資版圖。