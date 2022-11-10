〈財報〉蔚來汽車上季虧損擴大 看好Q4交車量

中國電動車製造商蔚來汽車周四（10 日）美股盤前公布 2022 會計年度第三季財報，雖然營收年增逾 3 成略高於市場預期，不過虧損擴大逾 4 成，此外儘管預估第四季交車量成長近倍，但與營收預測皆不及市場預期，然而盤前股價未受負面消息影響大漲近 4%。

截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 美股盤前上漲 3.68%，每股暫報 9.59 美元。

展望未來，蔚來汽車預估第四季交付量為 4.3 至 4.8 萬輛，較去年同期成長約 71.8% 至 91.7%，低於市場預期的 5.56 萬輛；第四季營收介在人民幣 173.7 億元（單位下同），低於市場預期的 211.9 億元，較去年同期成長約 75.4% 至 94.2%。

財報顯示，蔚來汽車第三季（截至 9/30）營收年增 32.6% 至 130 億元，優於市場預期的 129.91 元，連續 10 季營收年增正成長，季增 26.3%。

第三季車輛營收年增 38.2% 至 11.93 億元、季增 24.7%；毛利年減 12.9% 至 17.35 億元，季增 29.5%；毛利率報 13.3%；歸屬母公司淨損年增 44.9% 至 41.42 億元，季增 50.9%。

圖：蔚來汽車財報

車輛交付方面，蔚來汽車第三季總共交付 31,607 輛車，其中包括 22,859 輛高階智慧電動 SUV 以及 8,748 輛高階智慧電動轎車，年增 29.3%、季增 26.1%，創歷史新高。截至今年前 10 個月，蔚來汽車累計交付量達 259,563 輛。

圖：蔚來汽車財報

值得注意的是，蔚來汽車本季銷售成本大幅成長，上季銷售成本年增 44.2% 至 112.67 億元，季增 25.9%。該公司表示成本增加式由於第三季交付量增加，以及單輛車電池成本成長所致。

在成本增加的影響下，蔚來汽車毛利率也呈現下滑趨勢，該公司毛利率報 13.3%，略高於上季的 13%，但卻不及去年同期的 20.3%。蔚來汽車表示，主因是毛利率較高的電動車銷售收入減少、車輛毛利率下降以及能源和服務網路投資擴大所致。

另外，蔚來汽車第三季研發費用大幅成長至 29.445 億元，較去年同期成長 146.8%、較第二季成長 37%。該公司表示，相關成長主要是由於研發人員成本增加，以及新產品技術設計與開發成本所致。

蔚來汽車創始人、董事長和執行長李斌表示，蔚來在第三季的交付量創下歷史新高，預估 ET5 將助攻第四季整體營收成長加速，同時將保持與供應鏈合作夥伴密切合作加快生產與交付，縮短客戶等待時間。

至於海外市場，李斌對歐洲的布局相當有信心，稱當地用戶與媒體好評如潮。