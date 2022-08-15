〈財報〉理想汽車Q3財測不理想 拖累蔚來、小鵬盤前股價齊挫

中國電動車製造商理想汽車周一（15 日）公布 2022 會計年度第二季財報，儘管營收與虧損優於市場預期，但第三季財測遠遠不及預期，盤前股價重挫逾 6%，其他中國電動車股蔚來汽車、小鵬汽車也受到拖累走跌。

截稿前，理想汽車 (LI-US)(2015-HK) 美股盤前股價下跌 6.49%，每股暫報 30.38 美元；蔚來汽車 (NIO-US)(9866-HK) 下跌 2.32%，每股暫報 20.62 美元；小鵬汽車 (XPEV-US)(9868-HK) 下跌 4.14%，每股暫報 23.40 美元。

第三季財測遠不及市場預期

展望未來，理想汽車預估第三季汽車交付輛為 2.7 萬至 2.9 萬輛，較 2021 會計年度第三季成長 7.5% 至 15.5%，不僅增速有所下滑也遠低於市場預估的 3.9 萬輛。分析師表示，考慮到理想汽車 7 月交付逾 1 萬台，該項數據令人失望。

第三季營收預估 89.6 億至 95.6 億元，較 2021 會計年度第三季成長 15.3% 至 22.9%，但遠低於市場預估的 139.8 億元。

第二季淨損有所擴大

理想汽車第二季（截至 6/30）營收年增 73.21% 至人民幣 87.3 億元（單位下同），超過市場預期的 79.9 億元，但是季減 8.7%，已連續兩季負成長。

理想汽車上季虧損有所擴大，歸屬普通股股東的淨損報 6.41 億元，較去年同期虧損 2.35 億元成長 172.2%；第二季每股虧損 0.64 元，市場預期 1.14 元，去年同期虧損 0.26 元。汽車交付量方面，理想汽車 ONE 第二季交付 28,687 輛，年增 63.2%。

理想汽車整體毛利率小幅下滑，第二季整體毛利率為 21.5%，而 2022 會計年度第一季為 22.6、2021 會計年度第二季為 18.9%。其中汽車毛利率為 21.2%，而 2022 會計年度第一季為 22.4%、2021 會計年度第二季為 18.7%。

上季汽車銷售營收年增 73%、季減 8.9%

數據細項方面，理想汽車上季汽車銷售營收為 84.8 億元，年增 73%，季減 8.9%，車輛銷售營收年增主因是由於汽車交付量增加，而季減主因是新冠疫情反彈引發供應鏈短缺進而導致車輛交付量的減少。

其他銷售及服務上季營收為 2.49 億元，年增 83.6%，季減 1.7%，年增主因是由於汽車累計銷量增加，使充電樁、配件及服務的銷售也隨之增加。另外截至第二季末，理想汽車現金儲備達到 536.5 億元。