中國10月造車新勢力成績單出爐 「蔚小理」表現不佳

中國電動車公司周二（1 日）陸續公布 10 月銷售數據，其中廣汽埃安以上月銷售 3 萬輛的傲人成績奪冠，然而「蔚小理」3 家車商銷售成績不佳，皆低於華爾街分析師預期，不過包括 3 家車商在內的中概股，受中國可能逐步取消清零政策的消息激勵下股價走高。

截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 盤中股價上漲 2.95%，每股暫報 9.96 美元；小鵬汽車 (XPEV-US) 下跌 1.07%，每股暫報 6.54 美元；理想汽車 (LI-US) 勁揚 8.11%，每股暫報 14.74 美元。

蔚來汽車 (9866-HK)10 月共交付 10,059 輛車，月減 7.5%、年增 174.3%，較華爾街分析師預期的少數千輛車。累計前 10 月，蔚來交付新車 92,493 台，年增長 32%。

分析師預估蔚來汽車在升級產能後能提升每月的產量，不過該公司卻表示，汽車生產與交付受到工廠營運挑戰以及中國某些地區新冠疫情導致的供應鏈波動限制。

小鵬汽車 (9868-HK)10 月總共交付 5,101 輛車，較上月減少 3,367 輛，月減幅高達 39.8%，遠不及華爾街分析師預期的逾 1 萬輛，這也是小鵬第三個月月銷量不足 1 萬輛。今年前 10 月，小鵬汽車累計交付 103,654 輛，年增 56%。

理想汽車 (2015-HK)10 月交付量為 10,052 輛，月減 12.8%、年增長 31.4%，雖低於華爾街分析師預期，但已相當接近。理想汽車前 10 月累計交付 96,979 輛車，年增 54.13%。

「蔚小理」上月交付的汽車總量僅略高於 2.5 萬輛，遠低於 9 月的 30,877，儘管表現不佳，但包括 3 家車商在內的中概股，受北京政府可能逐步取消清零政策的消息激勵股價紛紛走高。

其他新崛起的新能源車企方面，廣汽埃安以 3 萬台的月度數據力壓群雄，該公司 10 月銷量達 30,063 台，年增 149%，前 10 月累計銷量達 212,384 輛，年增 134%。

從增速看，則是與華為合作的賽力斯奪冠。賽力斯產銷快報顯示，10 月銷量 12,047 輛，年增 461.37%；本年累計銷量 61,622 輛，年增 832.82%。

此外，10 月哪吒汽車 U+V 車型合計交付 18,016 輛車，年增 122%，前 10 月累計交付新車 12.9 萬輛，年增 161%。零跑汽車當月共計交付 7,026 輛，年增 84%，但較上月減少 1,728 輛，前 10 月累計交付達 94,628 輛。