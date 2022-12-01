台泥轉投資能元科技 攜牛津大學及MIT布局電池回收

台泥 (1101-TW) 董事長張安平今 (1) 日透露，轉投資能元科技已和牛津大學及麻省理工學院 (MIT)，共同投入電池回收研究，將在未來全球能源轉型中，扮演關鍵角色。

能元科技成立 24 年，今年首度轉虧為盈，張安平今日也到能元科技南科廠與員工座談，除了感謝團隊的付出，與員工交流過程中，也透露能元科技在電池回收研究的布局。

他舉例，以能元科技目前重要的應用 eVTOL 電動垂直起降飛行器來看，一台就要使用 2 萬顆鋰電池，電池使用半年就要淘汰，這些電池如何二次利用、做到長期的原料回收，都將是能元科技努力的目標。

張安平表示，能元科技電池鎖定各行各業最頂級產品，包括美國太空人身上也是用 Molicel 電池，因此，若不專注研發絕對沒有未來。據了解，能元科技每年投入 15-20% 經費在研發，近期也陸續簽下美國 Archer、英國 VA 的 eVTOL 電動垂直起降飛行器訂單。

最後，張安平強調，過去一年經歷疫情、戰爭，缺工缺料等許多困擾，但靠著團隊攜手，繼續穩定出貨、獲利，投入研發發展下一代產品，明年是能元科技元年，將打造出半導體等級精細製程的台灣第一座超級電池工廠，團隊也必須以新創 (Startup) 心態面對，而不再是傳統製造業的思維。