六角明年總店數估淨增400家 設定美國市場為起飛元年

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 董事長王耀輝今 (1) 日指出，今年底預計可達全球 1400 家門店，而明年隨疫情趨緩，估可再淨增 350-400 家據點，全球總店將上看 1800 家，並將開始加強於美國市場布局，目標 3 年達 150 家店點，長遠目標是在美國擁有 1000 家店。

王耀輝說明，明年在多個市場發展都將來到新里程碑，包括菲律賓、澳洲和馬來西亞等地均將達 300 店，印尼目前已有 470 家店點，明年可衝破 500 店。

除了在東南亞深耕拓點、持續拉升市占率，六角也再度將美國列為主要發展市場，初步以加州為出發點，預計上半年要開 3 家直營店，作為區域代理商觀摩的旗艦店，未來開放代理後，可望在各州快速開出據點，預計 3 年達 150 家。

王耀輝強調，美國市場比起澳洲大 10-15 倍，必須先在此占有品牌的一席之地，長遠有 1000 家的展店空間。

而在中國，王耀輝不諱言，轉投資杭州瑞里受中國封控政策影響很大，由於封控難做生意，過去在疫情期間努力調整杭州瑞里營運體質，目前已有效降低成本費用結構，等到當地政策解封，先求穩再求發展。

因疫情睽違兩年的日出茶太 Chatime 第二屆「2022 全球茶吧手錦標賽」今日登場，王耀輝表示，台灣是全球手搖茶飲的發源地，市場百家爭鳴，因此須不斷激發出新創意，日出茶太希望讓手搖茶變成流行、文化、生活的一部份，並藉由 Tea-Rista 全球茶吧手錦標賽，從「標準化」和「創意」出發，打造出台灣手搖茶飲新文化，用文化軟實力立足國際。