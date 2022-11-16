台泥電池布局再告捷 獲美國eVTOL業者採用

台泥 (1101-TW) 旗下能元科技 (Molicel) 今 (16) 日與美國航空公司 Archer Aviation 共同宣布，Archer 最新款的電動垂直起降飛行器(eVTOL)－Midnight，將採用能元科技的鋰三元高鎳電池。

根據雙方合作，Archer Midnight，將使用能元科技 Molicel 電池，且 Molicel 電池具備高功率、低阻抗和擁有快速充放電特性，充電 10 分鐘，即可執行 32 公里飛行里程，也已經過 Archer 千餘小時飛行任務模型測試，壽命表現平均可達 1 萬旅次。

Archer 是目前全球資本額第二大的 eVTOL 公司，今年獲美國聯合航空 10 億美元的採購訂單及 1000 萬美元的預付款，預計 2024 年取得美國聯邦航空總署 (FAA) 的飛安與技術查核認證，2025 年生產約 250 輛電動飛機，並逐步擴大至每年生產約 2000 架電動飛機。

Archer 也是繼先前能元科技和英國 Vertical Aerospace 簽約後，第二家合作的 eVTOL 廠商，而因應歐美國際客戶需求，能元科技高雄小港超級電池工廠，預定明年上半年完工試車投產，正式投產後年產能可達 1.8GW。

eVTOL 採電力驅動，比傳統燃油更安全、可靠性更高、成本低、節能環保，且相較於地面運輸，eVTOL 可大幅節省時間成本，因此各先進國家都將 eVTOL 視為未來國家發展的重要產業。根據摩根士丹利的研究數據，城市空中交通 (UAM) 市場預計到 2050 年價值將達到 9 兆美元。