台泥進軍綠電交易 能元超商平台啟用

台泥 (1101-TW) 今 (22) 日宣布，正式進軍綠電交易市場，新成立子公司能元超商綠電交易平台啟用，預計 2023 年開放銷售再生能源裝置容量達 103MW，約 1.5 億度綠電。

台泥表示，能元超商結合集團旗下多元化再生能源，將是全台自建案場最多、可銷售綠電最多的再生能源售電平台，此外，因應國際綠色供應鏈趨勢，能元超商將提供一定比例度數供出口導向需求的中小企業購買，協助提升的競爭力。

能元超商綠電交易平台除了便捷購買綠電，也開放其他發電業將綠電轉供銷售，並提供電力交易代理聚合操作、協助客戶取得綠電憑證等服務，此外，系統會自動進行綠電供需效率分析，協助企業與綠能供電模式達成最佳匹配，打造一站式能源管理服務。

另一方面，台泥在各地自有廠區興建許多自發自用的綠電，掌握一定數量電證分離憑證，不只轉供綠電，當客戶面對再生能源間歇性風險，能元超商更有能力提供相對穩定的綠電服務。

台泥目標 2025 年綠電建置量達 600MW(百萬瓦)，目前風力發電、太陽能光電申設量達 200MW，且針對再生能源間歇性特質，台泥也投入供電較穩定的前瞻能源，包括台泥綠能正建置中的台東紅葉地熱發電廠、與和平電力申請中的台灣首座 MW 等級海洋溫差發電廠。