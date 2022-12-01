日本央行委員野口旭：近期退出寬鬆政策的時間性很小

日本央行 (BoJ) 董事會成員野口旭周四 (1 日) 表示，日本需要持續實施寬鬆貨幣政策，以改善仍低於疫情前水準的勞動力市場。但如果數據允許，退出寬鬆的時間可能會提前。

做為大規模寬鬆的支持者，野口表示，近期退出超寬鬆政策的可能性很小，因為需要更多時間，來確定薪資是否會上漲到足以使通膨持續保持在日本央行 2% 的目標附近。

但他也表態，與疫情前的水準相比，日本達到薪資與通膨同步上漲這種良性循環的機率，已經「明顯提高」。

野口表示，如果以薪資及服務價格上漲為本質的通膨趨勢超過預期，央行有機會「先發制人」撤出寬鬆。

他指出，薪資與通膨上升的良性循環，是日本央行 2% 通膨目標實現的一個重要條件。薪資必須上漲約 3%，日本央行的 2% 通脹目標才能實現。如果達成這一水準，央行調整貨幣政策也就不足為期了。

由於日元疲軟，支撐了本已昂貴的燃料和食品進口成本，日本核心通膨在 10 月份連續七個月超過日本央行 2% 的目標，但薪資和服務價格幾乎沒有上漲，這讓日本央行對退出寬鬆持謹慎態度。

當被問及他是否排除明年退出寬鬆政策的可能性時，野口表示：「時間是 2023 年還是 2024 年，將取決於數據。」