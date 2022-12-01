現代汽車集團前三季北美電動車市占第二 擠下福特、福斯

南韓媒體 BusinessKorea 今 (1) 日報導，研調 S&P Global Mobility 統計，現代汽車集團旗下現代汽車、起亞今年前三季美國電動車 (EV) 市占擠進前五，兩品牌加總成為美國第二大電動車車廠，擠下福特、福斯。

數據顯示，特斯拉仍以大幅差距穩坐龍頭，市占率高達 65%，而第二名的福特市占率 7%，現代汽車集團旗下起亞 5%，現代汽車 4%，總計現代汽車集團市占率達 9%。

若不考慮特斯拉，現代、起亞市占率各自拿下 35% 並列第一，福特 28%，第三為雪佛蘭的 16%，福斯則為 8%。研調指出，消較於福特、雪佛蘭、日產，現代汽車、起亞和福斯的電動車產品已逐加入主流品牌行列。

現代汽車、起亞所有美國銷售目前都自南韓進口，不過，根據統計，儘管今年面臨缺料、船運等因素，兩家南韓車廠電動車出貨量仍名列前茅。

值得一提的是，美國大量 IONIQ 5 的消費者過去多駕駛日本車，這意味著 IONIQ 5 已開始擊潰日本品牌，IONIQ 5 美國買家過去前五大車款為豐田 RAV4，本田 CR-V，馬自達 CX-5 和速霸陸的 Forester。

研調預估，2022-2034 年現代汽車、起亞的電動車累計銷量將達到 525 萬輛，將成為全球第五大電動車廠，超過福斯、日產 / 三菱 / 雷諾聯盟、本田、寶馬和賓士等競爭車廠。

研調表示，前四大將分別是特斯拉的 1115 萬輛，通用 1061 萬輛、福特 854 萬輛、Stellantis 的 677 萬輛，以及豐田的 593 萬輛。