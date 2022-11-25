東京通膨率創1982年以來最高 日元貶值是重要因素

周五 (25 日) 公布的數據顯示，東京 11 月核心 CPI 漲幅超過預期，達到 40 年高位，預示著日本經濟在日元疲軟和原材料價格上漲的情況下，全國通膨也將出現類似的上漲。

東京統計局的數據顯示，東京 11 月份核心 CPI 年增 3.6%，為 1982 年 4 月以來最高，高於預期的增長 3.5%，和上個月的 3.4%。

核心通膨的持續加速，讓日本央行總裁黑田東彥的觀點面臨挑戰，他認為當前成本推動的通膨只是暫時的，需要持續刺激，以確保價格成長可持續。

東京 11 月份總體 CPI 上升 3.8%，高於上月的 3.5%，也是 40 年來的最快增速。

日本的大部分價格壓力，是由日益昂貴的大宗商品進口所推動，起因是俄羅斯對烏克蘭開戰，造成供應鏈中斷，從而推動日本能源進口成本上升。

日元的急劇下跌，也是價格壓力上升的一個因素，因為日本和美國利率之間的差距不斷擴大，導致許多交易員拋售日元，轉而買入收益更高的貨幣。

這將日元在今年早些時候，貶值至 32 年低點。儘管此後日元收復了一些損失，但今年仍大幅下跌。

在通貨膨脹數據公布後，日元周五變動不大。

SMBC 日興證券首席經濟學家 Yoshimasa Maruyama 表示，有鑑於日本央行此前的表態以及當前的通膨預測，預計日本的貨幣政策不會在 2022 財年發生改變。但是他補充說，如果新任行長在日元疲軟的情況下，受到來自政府的壓力，日本央行仍可能在 2023 財年在政策上有所行動。