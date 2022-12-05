「具智能投資服務」的投資型保單來了　理財也能這麼簡單！

近年來投資型保單熱賣，帳戶連結標的選擇也從自選的基金平台，發展到專家操盤的類全委帳戶，到如今，國泰人壽更將投資型保單結合時下最夯的智能理財，推出「國泰人壽 iSmart 變額壽險」。由智能投資機器人協助提供投資標的建議並即時依市場情勢提供投資調整建議，讓民眾既能保有投資自主性，又能享有科學化的智能投資服務，簡單又便利。

今年以來，受到高通膨、美國強力升息、俄烏戰爭等諸多不利因素影響，全球投資市場劇烈震盪，不僅股市大跳水，債市也重挫，許多投資人常將股票砍在最低點，或者是越攤越平，從原本賺錢淪為賠錢出場。

究其原因主要有二，一是不懂得最適資產配置：常常將雞蛋放在同一籃子中，投資組合過度集中，而帶來潛在的風險。二是不擅長順勢調整投資組合：根據調查發現，近 9 成投資人都想要調整投資配置；有 5 成的人則希望透過智能理財工具，提供投資組合調整之參考。但多數人礙於時間有限或專業知識不足，不知該如何調整，一旦遇到市場大波動，損失逐漸擴大。

也因此，國泰人壽數位創新再進擊，推出「國泰人壽 iSmart 變額壽險」，將投資型保單結合智能投資，除了可以滿足投資與保障需求之外，更能夠解決投資兩大痛點：最佳資產配置與投資組合調整的建議。

就如同開車導航會給予最佳路徑一樣，「國泰人壽 iSmart 變額壽險」可以針對客戶風險屬性及理財目標，提供客製化、最佳的智能投資建議，讓客戶不用花時間或是研究市場，即可以輕鬆方式進行資產配置。它也會 24 小時監測市場變化，一旦投資組合比例偏離客戶原先設定的目標，系統會主動發出再平衡通知，讓客戶自行決定是否需要調整投資標的配置。尤其遇到市場大波動、跌跌不休之際，智能理財能夠根據市況，而給予投資標的再平衡建議，對於忙碌或是不知如何調整投資組合的人來說，是一大福音。

「國泰人壽 iSmart 變額壽險」與類全委保單相似，都不需要保戶傷腦筋。只不過，類全委是由投信公司操盤，「國泰人壽 iSmart 變額壽險」則是由智能投資機器人打理，比類全委保單多了投資自主性，不管是投資組合配置或是再平衡的建議，保戶都能夠自行決定是否採納，參與度高，很適合喜歡保有自主投資，又希望能有科學化智能理財協助的族群。

此外，「國泰人壽 iSmart 變額壽險」投保門檻僅 10 萬元，即可享有最高 2 倍的保障，採用甲型壽險的設計，若帳戶價值大於基本保額時不會收費，若低於基本保額時也僅針對差額來收取保險成本，讓消費者也能夠用小錢買到高保障。且平台標的透明化，涵蓋股票型、債券型、平衡型、組合型、貨幣市場等眾多主流標的，收費也單純明瞭，只收保單行政費每月 0.88%/12，免保單管理費及智能投資管理費，加上科學化、大數據的智能投資機制，可以讓投資更為輕鬆簡單，不失為目前市場亂流、強震頻傳之下，不錯的理財工具。

投保「國泰人壽 iSmart 變額壽險」非常簡單，只要登入國泰智能投資或是國泰世華銀行的 CUBE App，設定投保金額及投資時程，系統會客製化投資組合，選定後可於線上預約各縣市理專，到分行簽署保單完成投保。投保完成後能夠透過國泰人壽或是國泰世華銀行的 CUBE App 隨時確認投資狀況，也能一鍵完成再平衡，提升數位體驗。

立即了解「國泰人壽 iSmart 變額壽險」（請使用有設定追蹤碼的網址：https://cathaylife.tw/qGaaNop），投資標的之風險揭露與注意事項，詳見網站中 DM 說明