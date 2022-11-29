〈美股盤後〉Fed官員放鷹加劇跌勢 道指收黑近500點、費半挫2.6%

對清零政策的不滿使中國多地爆發大規模抗議活動，打壓風險情緒，加上聯準會 (Fed) 官員的鷹派發言加劇市場動盪，美股四大指數周一 (28 日) 全面收黑，道瓊指數挫近 500 點，標普 500 和那指均跌逾 1.5%，費半崩 2.6%。

新疆烏魯木齊上周爆發火災，引爆中國民眾對當局長期實施清零政策的不滿情緒，包含北京、上海等多座城市在內，均爆發大規模示威活動，對中國經濟甚至全球經濟成長受到干擾的不確定性升溫。

此外，Fed 官員發表繼續升息的強硬言論，加劇美股尾盤跌勢。美債、美元小幅拉高，但殖利率沒有太大變化。

Fed 鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 認為，市場低估了升息的可能性，央行在抑制通膨方面還有更多工作要做，明後兩年的基準利率可能需要保持在 5% 以上。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 也警告，在積極升息周期運作下，美國明年失業率可能會攀至 5%。

市場正關注 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三 (30 日) 的談話，許多經濟學家預期，他將鞏固 Fed 在下月放慢升息步調的押注，但也會重申抗通膨之路將持續到明年。

包含個人消費支出 (PCE) 物價指數、非農就業報告在內，隨著投資人陸續消化本周的一系列經濟數據，分析人士預估金融市場將出現更多波動。

幣圈消息面，加密貨幣貸款平台 BlockFi 周一聲請破產保護，FTX 風暴持續席捲整個加密貨幣市場。

疫情方面，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球確診數已達 6.41 億例，死亡數突破 663 萬。全球 184 個國家 / 地區共接種約 130 億劑疫苗。

周一 (28 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數 11 大板塊全數收低，以房產股表現最糟，必需消費類股表現最佳。(圖：Finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜收紅。蘋果 (AAPL-US) 跌 2.63%；Meta(FB-US)跌 2.36%；Alphabet(GOOGL-US)跌 1.45%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.58%；微軟 (MSFT-US) 跌 2.32%。

道瓊成分股跌多漲少。波音 (BA-US) 跌 3.66%；3M(MMM-US)跌 3.41%；迪士尼 (DIS-US) 跌 3.22%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 2.91%；Salesforce(CRM-US)漲 0.22%；沃爾瑪 (WMT-US) 漲 0.29%；默克 (MRK-US) 漲 0.88%。

費半成分股盡墨。Wolfspeed(WOLF-US)跌 6.74%；格芯 (GFS-US) 跌 5.49%；恩智浦 (NXPI-US) 跌 4.97%；美光 (MU-US) 跌 4.55%；高通 (QCOM-US) 跌 3.17%；輝達 (NVDA-US) 跌 2.72%；德儀 (TXN-US) 跌 2.30%；應材 (AMAT-US) 跌 2.22%；英特爾 (INTC-US) 跌 2.10%；ASML(ASML-US)跌 1.44%。

台股 ADR 全倒。台積電 ADR(TSM-US) 跌 2.68%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 3.28%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.63%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 1.56%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 周一收跌 2.63%，創兩周來最大單日跌幅。彭博引述組裝業務相關人士說法稱，鴻海鄭州廠的員工抗爭，可能導致今年 iPhone Pro 產量減少近 600 萬支，市場分析師也擔心周末的示威活動恐導致供應鏈中斷。

中國電商平台拼多多 (PDD-US) 收盤大漲 12.62%，股價收在一年高點。該公司公布第 3 季營收、獲利均優於預期，網路營銷和交易服務的亮眼表現，幫助抵銷銷售業務的疲軟態勢。百度 (BIDU-US)、騰訊(TCEHY-US) 等中概股一併收高。

對中國需求的擔憂，使油價跌至今年低點附近，拖累能源股下挫。埃克森美孚 (XOM-US) 收跌 3%，康菲公司 (COP-US) 跌 2.34%，雪佛龍 (CVX-US) 和西方石油 (OXY-US) 均挫約 2.9%。

BlockFi 聲請破產消息傳出後，區塊鏈概念股氣勢低迷，Coinbase(COIN-US) 收跌 4%，Riot Blockchain(RIOT-US) 跌 4.06%，Marathon Digital(MARA-US) 也跌 3.86%。

經濟數據

無

華爾街分析

中國的動盪情勢使重新開放的期望變得更加複雜，高盛 (Goldman Sachs) 在內華爾街分析師認為，北京當局可能提前退出動態清零，且無序退出的可能性正在上升。

City Index 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「這將導致中國及其他地區經濟活動陷入低迷，抗議活動正為中國經濟情勢蒙上另一層不確定性，肯定會傷害整個金融市場的投資人情緒。」

Evercore ISI 副總裁 Krishna Guha 預期，鮑爾本周將反駁市場對提前降息的押注，強調勞動力市場持續走強，代表利率必須在更長一段時間內保持在較高水準。

高盛和德意志銀行策略師表示，在尚未反映美國經濟衰退風險的情況下，明年股市恐迎來劇烈波動。此外，雖然對通膨觸頂將緩解央行升息壓力的期望，在過去兩個月激勵股市走強，但兩位 Fed 官員今日的鷹派發言也帶來警訊。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主