網購星期一折扣吸睛 料創112億美元銷售紀錄

路透周一（28 日）報導，根據 Adobe Analytics 的報告，美國最大網購活動「網購星期一」（Cyber Monday）支出料將成長 5.2% 達到創紀錄的 112 億美元，主因是擔心通膨的消費者已把假日購物推遲數周，靜待在感恩節後的大幅折扣活動消費。

網購星期一是美國感恩節假期後的一項常年促銷活動，通常是零售業將營業額從赤字轉變爲黑字的時間，商家紛紛祭出降價促銷，尤其是網路商家，以刺激消費者購物需求。Adobe Analytics 透過分析網站交易來衡量電子商務狀況，該分析有美國排名前 100 網路零售商中 85% 的購買數據。

去年網購星期一的銷售額下降 1.4%，原因是在產品普遍短缺的情況下，零售商超前布署從 10 月開始把促銷活動分散到數周，以便更佳管理庫存。

然而，這種單日的大型購物活動似乎在今年重新流行起來，包括目標百貨（Target）(TGT-US)、梅西百貨（Macy"s）(M-US)、百思買（Best Buy）(BBY-US) 在內的主要零售商預料將恢復疫情前的購物模式。

目標百貨的網站周一推出玩具和節日裝飾高達 40% 的折扣廣告，而沃爾瑪 (WMT-US) 和百思買的網站則顯示價值數百美元的高檔筆電與電視的折扣。

萬事達卡 (MA-US) 首席美國經濟學家 Michelle Meyer 表示，由於節日促銷活動早在感恩節周末之前就開始了，消費者為在節日中以最優惠的價格買到商品，一直在有策略的購物。

根據 Adobe Analytics 的數據，美國消費者在黑色星期五（Black Friday）的線上消費額也達到創紀錄的 91.2 億美元。然而由於美國部分地區有零星降雨，實體商店和購物中心的人比平時還少。