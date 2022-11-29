白宮：密切關注中國反封控抗議 目前未看到供應鏈影響

白宮周一 (28 日) 表示正密切關注中國各地反封控抗議的事態發展，認為中國防疫「清零」政策難以持續，而美國支持中國在內世界各地人民對和平示威的權利。

白宮國家安全局 (NSC) 發言人柯比 (John Kirby) 說，清零政策並非美國追求的方向，中國很難靠清零政策防堵病毒。美國因應疫情的方式是提高疫苗接種率，以及確保更多人取得篩檢和療法。

柯比說：「無論在美國還是世界各地，我們向來支持每個人和平示威的權利，這也包括中華人民共和國。」

柯比表示，美國官員正在密切關注反封控抗議發展，此外，目前尚未看到供應鏈受到特別影響。

中國靠著嚴格的防疫政策，使疫情死亡人數遠低於美國，但也嚴重打擊中國的經濟和民生。

白宮還呼籲北京當局，提高年長民眾的疫苗接種率。

美國防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 周一受訪時表示，從公共衛生角度來看，中國的防疫政策沒有意義，「年長者是高風險族群之一，但中國高齡民眾的疫苗接種率低於其他國家。中國疫苗政策把情況危急者擺第一，接著是 18 到 59 歲民眾，再來才是 60 歲以上民眾。」

中國官方資料顯示，截至今年 8 月，60 歲以上民眾完全接種比率約 86%，已經接種加強劑的比率為 68%。美國同期間這兩項數據分別為 92% 和 70%。

白宮防疫小組主任 Ashish Jha 也表示，封鎖和清零難以持續推行，建議中國應確保年長者已經接種疫苗。柯比透露，美國未收到中國提出任何和疫苗相關的要求。