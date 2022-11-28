晶圓廠歐洲大擴廠 半導體化學品供應恐吃緊

地緣政治趨勢帶動全球半導體供應逐漸走向在地，歐洲也掀起半導體設廠風潮，英特爾 (INTC-US)、台積電 (TSM-US) (2330-TW)、三星相繼釋出建廠消息，不過，研調警告，這將導致當地半導體材料供應鏈壓力大增。

英特爾今年宣布將斥資 880 億美元在歐洲建廠，其中包含德國兩座晶圓廠 (生產 2 奈米製程晶片)，義大利將興建封裝廠，原有愛爾蘭廠也將擴產；同時，台積電也傳出將計畫在德國設廠；三星也宣布晶圓產能倍增計畫，計畫在歐洲建廠，瞄準車用晶片市場。

大規模晶圓廠擴廠同時代表背後需要強大的化學品、材料供應鏈，然而，目前歐洲化學品供應鏈極不穩定，除今年俄烏戰爭造成的能源問題外，研調 Techcet 點出三大原因，導致近年當地化學品供應鏈斷鏈頻率越來越高。

研調指出，首先是當地化學品、氣體供應商設備投資意願低，使當地供給量能不足，另外，目前半導體原料對亞洲、中國依賴度增加，物流狀況也成隱憂，最後是歐洲環境法規較嚴格，供應鏈跟進速度較緩慢。

長期而言，晶圓廠擴廠同時，原料供應鏈必須同步投資，否則晶圓廠勢必要為關鍵原料尋找更多替代來源。研調指出，未來歐洲半導體用鹽酸、氣體、硫酸、氫氟酸、氨水以及異丙醇 (IPA) 將是斷鏈高風險族群。

研調認為，未來 6 年 16 奈米以下晶圓廠將高速擴張，對於相關化學品供應商而言，建立新廠能更快速製造半導體化學品。

Techcet 資深總監 Dan Tracy 認為，若市場條件允許，以及共同投資等資金補助到位，歐洲化學品供應商可望考慮投資設廠，建立新廠有利滿足先進製程化學品需求。