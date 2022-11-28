大摩：油價預估將升至110美元 明年將面臨7大不確定因素

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在一份報告中表示，在 2023 年，全球石油市場將面臨 7 項不確定因素。到了明年底，石油供應緊縮將促使油價升至 110 美元。

大摩分析師指出，該公司預測，明年第一季石油市場的供應將呈現略微過剩，隨後在第二季恢復平衡。而明年下半年將會出現供應緊縮的情況，推升油價上行，明年底布蘭特原油價格預估將升至 110 美元。

分析師表示，有 7 大不確定性因素將影響明年油價的走勢，包含航空業復甦、中國需求、歐盟對俄油的禁運、柴油供應緊張程度、美國頁岩油氣前景、戰略儲備原油釋出終結，以及能源業的資本支出。

航空業方面，分析師指出，目前全球航空燃油消耗量仍較 2019 年疫情前水準少了約 200 萬桶 / 日，但預計大部分將在幾年內恢復。

中國市場方面，分析師認為，在疫情的影響下，該國目前的石油需求仍較去年的水準少約 100 萬桶 / 四，但明年第一季後相關需求預期將開始復甦。

此外，歐盟對俄油禁運也將是關鍵因素。報告指出，歐盟在 10 月份從俄羅斯進口的石油仍有約 240 萬桶 / 日。未來不僅俄羅斯需尋找新買家，歐盟也需要尋找新的供應商，但雙方的進展也都不會太迅速。

隨着柴油庫存的減少，本月初柴油價格相對汽油和原油的溢價創創下新高，報告預計，俄羅斯供應中斷後，全球柴油供應將吃緊。而石油探勘支出不足，也使美國頁岩油產量也令人擔憂。此外，在經歷了史無前例的美國戰略石油儲備釋放後，相關措施可能在未來的幾週內停下。