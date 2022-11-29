〈能源盤後〉中國反封控 油價觸及全年低點 原油收低但脫離盤中低點

原油期貨價格周一 (28 日) 收低但脫離盤中低點。WTI 原油期貨價格早盤走跌，短暫抹去今年迄今漲幅，但最終恢復過來。

中國嚴格對待新冠疫情，頻繁封控引發民眾抗議，令市場擔憂這全球最大消費國原油的需求疲軟，一度讓油價跌至今年最低水準。

能源商品價格

1 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 96 美分或 1.3%，收每桶 77.24 美元，盤中低點達每桶 73.60 美元，為 2021 年 12 月 27 日以來最低點。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 44 美分或 0.5%，收每桶 83.19 美元，盤中低點達每桶 80.61 美元，為今年 1 月 10 日以來最低點。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 18 美分或 0.2%，收每桶 83.89 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 0.1%，收每加侖 2.3306 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 3.2154 美元。

12 月交割的天然氣價格下跌 4.4%，收每百萬 Btu 6.712 美元，該期貨今日到期。

市場驅動力

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，感恩節假期期間油價表現不佳，似乎是因為「成交量低、交易清淡和擔憂中國封控令需求再次下降的情緒」，隨著美國交易者回歸，WTI 原油便重返關鍵 75 美元以上。他稱，75 美元是 OPEC + 一直捍衛的價格水準，因為 OPEC + 宣布 11 月起減產 200 萬桶 / 日時，油價就大概這個水準。

中國烏魯木齊民宅火災遇難者因遭清零政策隔離，而無法逃生，且消防車也遲遲未能進入火災現場，只能在遠處噴水施救，導致多人喪生。這場大火燒出中國反封控抗議潮，北京、上海和中國其他主要城市出現抗議群眾。

2022 年各地的封鎖措施和其他防疫限制有助於壓抑油價。在俄羅斯 2 月入侵烏克蘭之後，油價飆升至接近 14 年高位，WTI 原油 3 月 8 日收於每桶 123.20 美元的高位，而 Brent 原油同日觸及每桶 127.98 美元的峰值。

XM 首席分析師 Raffi Boyadjian 表示：「原油是中國抗議事件的最大受害者，因該事件正打壓需求前景。投資者擔心當局將嚴厲打擊抗議者，並在每日感染率創歷史新高的情況下，更收緊封控。」

儘管如此，Swissquote Bank 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 指出，「12 月 4 日即將召開 OPEC 會議可能是減緩油價下跌的因素，因為 OPEC 可拿中國當藉口，進一步縮限前景，藉此對原油拋售形成地板。」