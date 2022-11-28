美政府放鬆對委內瑞拉制裁 雪佛龍可恢復開採當地石油

美國拜登政府給予雪佛龍公司 (Chevron)(CVX-US) 有限許可，允許其在委內瑞拉恢復生產石油，代表著美國可能朝向結束長達數年的委內瑞拉石油生產禁運，邁出了第一步。

此前委內瑞拉各政治派別周六 (26 日) 恢復談判，達成難得的協議，將共同為人道主義支出計畫付出努力。

據美國財政部的通用許可，雪佛龍從外國資產管制辦公室 (OFAC) 獲得 6 個月的許可，可以在委內瑞拉的項目生產原油和石油產品。雖然沒有授權進行新的鑽探，但雪佛龍將能夠對油田進行修復和維護工作。

儘管委內瑞拉擁有世界上最大的石油儲備，但該國經濟一直在下滑。據《華爾街日報》報導，在委內瑞拉總統馬杜羅 (Nicolás Maduro) 承諾，實施一項 30 億美元的人道主義計畫，並就委內瑞拉的公平選舉舉行會談後，美國同意授予雪佛龍公司許可證。

2020 年，在美國下令完全停止鑽井作業之前，雪佛龍在委內瑞拉的原油產量為每天 1.5 萬桶。

這家公司還被允許恢復 2019 年以來暫停的原油出口，所有的出口都應該出口到美國，公司將被允許從美國進口原料，包括用於提高原油產量的稀釋劑。

雪佛龍代表發布聲明指出，「OFAC 的決定為委內瑞拉石油行業增加了透明度，授予 41 號通用許可證，意味著雪佛龍現在可以將公司合資企業生產的石油商業化。」

《華盛頓郵報》引述不具名拜登政府官員說法，官員認為，最好的方案是經由談判達成，美國還表示願意提供有針對性的制裁救濟。