美司機年底假期前大禮：汽油價格可望下跌 甚至跌破每加侖3美元

《巴隆週刊》記者 Avi Salzman 指出，美國司機可望在假期來臨前獲得大禮──汽油價格快速下降，因為美國能源資訊署 (EIA) 周三公布的數據顯示，汽油庫存正在增加且總體需求疲弱。

GasBuddy 石油分析主管 Patrick De Haan 預測，美國部分地區下個月汽油價格每加侖可能下跌 50 美分甚至更多，密西根州下降程度可能多達每加侖 70 美分。

美國目前汽油均價為每加侖 3.61 美元，較去年同期每加侖 3.40 美元的水準上升，但已從今年 6 月 5 美元以上的高點下降許多。在其中一個汽油價格快速下降的案例中，De Haan 預估會跌破 3 美元。

EIA 報告顯示，上周美國汽油庫存增加 310 萬桶，使總供應量與去年同期持平。通常夏季過後，汽油需求會放緩，所以煉油廠會趁此時關閉進行維護，但今年此時煉油廠卻趁著全球柴油短缺帶來高利潤率，以更高的產能運行，因此在精煉過程中生產更多柴油，也會生產更多汽油。

美國煉油廠上周產能利用率達 92%，較去年同期的 87% 水準上升。油價信息服務 (OPIS) 全球能源分析主管 Tom Kloza 表示，EIA 的報告暗示「2022 年汽油價格最終將跌破去年同期的水準。」

這將令一整年多數時間呈現通膨的汽油價格，在年度基礎上突然變成一種通縮資產。便宜的汽油價可能嘉惠零售業，因為美國消費者可將省下來的油錢拿來添購假期禮品，有助於推升 SPDR S&P 零售業 ETF (XRT-US) 股價。

當然，到年底前還有很多變數，歐盟即將實施俄羅斯的石油運輸禁令，其他供應中斷事件也恐導致價格飆漲，但如果沒有這些大轉變，汽油價格走勢偏向下行。