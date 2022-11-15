高盛堅定看多油價 預計布蘭特原油明年初漲至115美元

儘管 OPEC 繼續下調石油需求預期，但絲毫未動搖高盛看漲能源的信心。

高盛全球大宗商品主管 Jeff Currie 周一 (14 日) 表示，歐洲尚未擺脫能源危機，明年初之前石油價格預計將飆升。

Currie 指出，隨著歐盟對俄羅斯石油禁令的生效時間逼近，西方國家也接近達成俄油價格上限，石油供應短缺可能會成為未來問題。特別是，如果俄羅斯對價格上限實施報復，油價可能會被推高。

他補充稱，其他因素也可能加劇石油供應短缺，例如中國解除防疫封鎖、美國頁岩油生產放緩，以及美國戰略石油儲備停止釋放石油。自 5 月以來，拜登政府一直利用戰略石油儲備來遏制高油價。

Currie 認為，考慮到所有這些因素，今年底和明年初市場開始看漲。油價最早可能在 12 月成為一個問題，並支持高盛此前的估計，即布蘭特原油將達到每桶 115 美元。

目前，布蘭特原油期貨價格約在 93 美元附近，WTI 原油期貨報 85 美元附近。過去半年，在全球經濟衰退擔憂下，國際油價回落了約 30%。

與此同時，歐洲一直在增加天然氣庫存，並在冬季到來之前加大對液化天然氣的採購。

Currie 警告，這將有助於遏制因俄羅斯天然氣供應削減而導致的供應短缺，但能源危機方面的長期問題仍然存在。

他指出，歐洲做好準備，處理了當前的問題。但是他們還沒有處理好明年夏天和接下來冬天的問題，所以仍然存在結構性問題需要處理。中長期來看，歐洲尚未脫離困境。