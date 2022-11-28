〈房產〉六都新建餘屋量桃園龜山衝第一 淡水只排第七

根據台電低度用電資料顯示，六都各行政區新建餘屋 (待售) 住宅宅數排行，第一名是桃園市龜山區的 3593 戶，過去長年空置率偏高的淡水區，新建餘屋僅排行第七名，第二名則是台中市北屯區，第三名為桃園中壢區，第四為桃園區，景氣若暢旺時新建餘屋並不會對市場產生影響，不過一旦景氣反轉後，區域新建餘屋可能會對房市產生壓抑。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這幾年新興重劃區推案大增，對比早期開發區域老舊市容，重劃區成為這幾年房市亮點，尤其雙北市入住門檻較高，吸引部份首購與換屋族群往新北、甚至桃園重劃區移動，也推升重劃區房價走揚，建商在重劃區不斷購地推案。

統計顯示，近年火熱的重劃區推案量大，同時新建餘屋數量也多，導致區域內出現較多的新建餘屋，前五名新建餘屋數量較多的行政區，就有 3 個位於桃園市，包括龜山區的 3593 戶，中壢區的 2488 戶與桃園區的 2462 戶，其次則是台中市的北屯區 2580 戶，新北市板橋區的 2269 戶，反觀過去空置率長期偏高的淡水區，新建餘屋僅 2009 戶，對比上述區域，反而新建餘屋數量相對穩定。

曾敬德指出，重劃區在景氣大好時往往成為房市指標，但相對景氣修正時，區域因為房價漲多且潛在供給量大，可能建商在賣、投資客也在賣，區域內還有須多空地未來可能推案，一旦景氣確定反轉時，恐怕就會進入修正的陣痛期。