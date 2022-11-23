〈房產〉六都與新竹3年來房價大漲 上漲金額就抵掉4至20年儲蓄

儲蓄追不上房價上漲，統計過去三年六都與新竹房價表現，房屋加上車位產品的中位總價，六都與新竹 3 年多出 122-731 萬元，對比 2021 年的家庭儲蓄來看，3 年房價上漲抵過 4-20 年的家庭儲蓄，其中差異最明顯的是新竹縣與台中市。

統計顯示，新竹縣去年平均家庭儲蓄 28 萬元，不過房價三年多出 583 萬元，幾乎抵上 20.8 年的家庭儲蓄；台中市 3 年房價多出 362 萬元，但去年家庭平均儲蓄為 21.68 萬元，也抵過 16.7 年的家庭儲蓄。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，這波房價上揚，對於有資產與沒有資產的族群差距甚大，即使名下只有一戶房子，財富也跟著景氣增加，至少不用去追房價，但若是手上沒有資產的族群，未來要購置不動產，相對負擔也增加許多，尤其有些區域新房子的房價漲幅更是驚人，購屋人只能透過挑選舊一點、小一些與遠一點的房子，降低購屋負擔。

行政院主計總處統計顯示，2021 年全台六都加上新竹的家庭儲蓄，平均每戶為 21-36 萬元，但顯然儲蓄追不上房價上漲。台中市的房屋加車位中位總價，3 年來從 765 萬元，增加到 1127 萬元，多出 362 萬元，但去年台中家庭每戶儲蓄 21.7 萬元，三年房價上漲抵過 16.7 年的儲蓄金額；新竹縣房屋總價則是從 825 萬元增加到 1408 萬元，但去年平均家庭儲蓄為 28 萬元，房價漲幅抵過 20.8 年的儲蓄；台南市則是從 560 萬元增加到 800 萬元，去年的每戶家庭儲蓄則為 21.5 萬元，房價增加的負擔金額相當於 11 年的家庭儲蓄。

曾敬德指出，房價大漲大跌都是兩樣情，房價上漲有資產的族群受惠，但還沒買房的就會比較辛苦，所幸現在房市已經退溫，房市也不再是強勢的賣方市場。