〈房產〉升息後不退反進 七八年級生成台灣房市主力

2022 年升息循環啟動後，房市交易出現降溫現象，房仲業者觀察聯徵中心最新資料顯示，今年申貸案件數從第一季的 47668 件，至第二季剩 46596 件，減少 1072 件，而平均貸款利率也從 1.46% 升至 1.69%，增加 0.23%。

同時，進一步觀察各年齡購屋分布佔比，第二季一樣是以 30-40 歲為購屋主力，佔 35.8%，值得注意的是，在第二季購屋年齡層中，50-60 歲的購屋族，佔比較上季減少 1 個百分點，反之 20-30 歲年齡層的購屋佔比則提高 1 個百分點，尤其在申貸人數變少的情況下，20-30 歲的購屋申貸人數也有明顯增加，顯示以七八年級為主的「輕齡首購族」，仍是今年的購屋主力。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，今年升息已達 2 碼，其中第一季末就一口氣升息 1 碼，讓第二季房市逐漸產生變化；由於今年年底前還會有一次央行理監事會議，若再調半碼，則全年調升達 2.5 碼，每千萬貸款，累計每月房貸比今年升息前多繳 3000 多元，因此總價越高，影響金額越大，也讓不少非迫切需要的換屋族，延遲換屋計畫。

今年房市除了面臨升息壓力，還有股市震盪，預售屋轉售緊縮政策等變因，這些對於購買高總價或非自用型的置產者來說，購屋意願降低，轉向保守觀望的態度。不過對於首購族而言，因購入物件總價低，升息的影響性相對有限，且由於股市多變與通膨壓力，反而凸顯房地產保值的特性，促使年輕族群堅定「錢進房市」。

在此一統計中也發現，申貸建物的鑑估值，第二季與第一季只差 1 萬元，差異並不大，但建物面積從第一季的平均 147 平方公尺，縮減到第二季 142 平方公尺，等於空間減少約 1.5 坪左右的概念。

張旭嵐表示，房價不降，利息負擔又再加重，有剛性需求的小資族，只好在相同的預算下，買更小坪數的住宅，以台北市一坪單價 70 萬左右來算，購屋減少 1.5 坪，等於總價可以省下 100 萬元，說多不多，說少不少，正好也為裝潢多留點預算，也讓小宅在升息環境下，始終保持活絡買氣。