〈房產〉10月五大銀行房貸利率衝破1.8% 創逾6年半新高

台灣央行今 (23) 日公布 10 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款為 472.72 億元，較上月下滑 74.49 億元，為今年 3 月以來單月低點，而在升息趨勢下，房貸利率 1.827%，較上月續揚 0.089 個百分點，不僅連 11 升，更創 2016 年 3 月來新高。

央行指出，升息因素加上經濟前景不確定性高、金融市場動盪，10 月台股和美股均往下走，進一步使房市買方更趨觀望，房市買氣相對較保守。

據統計，六都 10 月建物買賣移轉棟數為 1.7 萬棟，年減幅達 28%，並創近 5 年來同期新低。

房仲業者表示，即便南部有重大建設和科技業投資利多題材，但房市已反映利多，全台面對高漲房價、投資退場和外在情勢，市況明顯較上半年降溫。

其中，台北市 10 月建物買賣移轉棟數為 1926 棟，年減 21%，新北市 3851 棟，呈現不景氣才跌破 4000 棟的移轉低量，桃園市 3066 棟，年減 31%，台中市 4069 棟，年減 7%，台南市 1621 棟，年減 21%，高雄市 2563 棟；新北市為 6 年同期新低，台北市、台南市和高雄市創 5 年來同期新低，而桃園市創近 4 年同期新低。

房仲業者進一步提到，據主計總處的營造工程物價指數資料，10 月營造工程總指數為 131.08，較上月微減 0.33 個百分點，已連 5 個月未再創新高，整體造價有止漲跡象。

央行認為，建商成本增幅縮小，未來應會對房價產生影響，不過，整體房價仍具相對支撐力道，預料賣方也會趨於審慎保守。