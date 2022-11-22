〈房產〉高雄建商獵地忙 砸7.5億元一次打包當地17棟老透天

根據最新實價揭露，今年 6 月，位於高雄市苓雅區中正二路及和平一路 177 巷裡，合計一共 17 棟屋齡 49 年的老透天，由高信建設大手筆全部打包，以每棟總價 4000-6600 萬元成交，合計 17 棟建物豪擲總價約 7.5 億元，合併取得共約 345.73 坪商五用地，如換算地價每坪單價達 218.1 萬元，刷新苓雅區近五年來地價新高。高信建設爲上櫃建商永信建設 (5508-TW) 集團企業。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄雖然商圈重心北移，不過南高雄像苓雅、鹽埕、新興、前金等行政區，近年仍成為不少建商推案主力區，然而這些區域開發早且成熟，高齡老屋多，具開發規模的素地有限下，透過整合這些相鄰建物，取得具規模的開發基地，成為建商主要獵地方式之一，高齡老屋建物價值性並不高，建商主要看上的都是其土地價值，如地上物如符合危老重建，亦可增加建築容積獎勵，看準地段價值，建商誓在必得下，也更願花錢花心力整合收購，以利未來推案。

台灣房屋美麗島中正加盟店店東劉坤旺表示，市場早有消息，建商有意以高價收購整合此區段標的，以實價已揭露資訊，本次交易標的共包含中正二路上 7 棟屋齡 49 年的 3 層樓透天、和平一路上 1 棟 49 年 3 層樓透天及後方和平一路 177 巷整排共 9 棟 49 年 2 層樓透天，尚有部分標的持續整合中。

劉坤旺認為，建商收購這些高齡老屋，主要還是買地不買屋，整合後可取得更大更完整基地，加上老透天如符合危老重建資格，亦可增加額外建築容積獎勵，有利未來建案規劃，而此基地位處苓雅區精華地段，屬於文化中心優質商圈，基地面臨主要幹道中正二路，距離捷運文化中心站出站就到家，對面就是原本的大統百貨和平店，整體住商機能佳，以隔壁位於和平一路上的中古大樓「仰德」，歷史最高成交單價已有 4 字頭實力，推估未來推案，市場期待值高。

同時，建商豪氣打包整排老屋交易不只一樁！據實價登錄揭露，今年 4 月，位於高雄市苓雅區凱旋二路 31 巷，整排 5 棟屋齡 47 年的 3 層樓老透天，每戶以最低總價約 3980 萬元，最高約 4616 萬元成交，買家同為永信建設，一口氣以無貸款豪擲約 2.1 億元，一起打包收購，合併取得約 151.27 坪住四用地，換算地價每坪約 140 萬元，目前這五棟老屋已經拆除，將與相鄰的主基地合併推案。

另外，今年上半年高雄鹽埕區建國四路上整排屋齡超過 70 年的 2 層樓超高齡老透天，其中 5 棟及其正後方位於新樂街 242 巷的 2 棟老透天，總計 7 棟建物分批被建商收購。據了解，買方為高雄知名建商「仰德建設」，以李姓董座名義買下，平均每棟取得總價約 2300-2500 萬元，共擲約 1.8 億元，以合併取得土地面積 208.12 坪換算，地坪單價達 89.6 萬元，創下鹽埕區近 7 年來次高地價。

事實上，建國四路上這一整排共 6 棟的 2 層樓老透天及後方新樂街 242 巷的 3 棟透天及 1 筆土地，都已由建商整合取得完畢，只是其中有三筆交易，目前實價尚未揭露，因此建商實際上，共收購合計 9 棟建物及 1 筆土地，總計取得約 285.24 坪商四用地，估計整合總花費應突破 2 億元！整合後取得前臨路、後臨巷的完整方正基地，日後推案也更具可期性。