〈房產〉「琢白」又有轉手案 今年坪價200萬豪宅交易增至26筆

台北市高價豪宅指標豪「琢白」，今年首度出現交易，9 樓戶於 6 月成交 2 億 9888 萬元，每坪 205.5 萬元，買家為「九昱建設」採無貸款方式買進，而此戶前屋主是法人「新秋有限公司」，甫於去年 1 月以 2 億 9495 萬元買下，持有一年多出售，帳面上小幅增值 393 萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「琢白」在信義區屬於精品豪宅，除了早期預售期間，曾出現 196 萬的單價，其他戶戶都超過 200 萬以上，已購住戶不乏年輕富豪、藝人、外資、港澳、外籍人士等，甚至有的資金是從海外回台置產，為了隱密低調，所以多數都選擇採不貸款的方式，現金購置，顯示超強吸鈔力。

第一建經研究中心副理張菱育指出，該戶雖然帳面上有增值，不過因為持有不到 2 年即轉手，根據房地合一 2.0 規定，境內法人持有 2 年內轉手獲利，需課徵 45% 的稅率，但若屋主有其他費用單據，像是仲介費、裝潢費、代書費等，則可認列為成本依據，可在獲利中扣除，也就是若此交易透過仲介成交，光房仲服務費、代書費可能就超過帳面獲利的 393 萬元，更何況豪宅裝潢費動輒千萬，因此，這筆交易應可免課徵房地合一稅。賣方應是公司資產配置考量，才會短時間就釋出銷售。

台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄，2022 年單價站上 200 萬元的豪宅交易共有 26 筆，總銷金額約 84.4 億元，最高單價為信義聯勤，260 萬；交易量最多的豪宅是「潤泰敦峰」，達 9 筆，成交單價落在 201.9-239.9 萬元之間；其次為「信義聯勤」和「西華富邦」，分別都有 6 筆交易；而「琢白」、「代官山」、「文華苑」、「華固名鑄」、「聯合大於」等豪宅，則分別有 1 筆進入 200 萬俱樂部成員。

張旭嵐指出，今年受到升息、烏俄戰爭、全球經濟下行等的影響，股市從高點大跌，對部分高資產族的布局或許有影響，導致今年揭露至 10 月交易為 26 筆，稍低於去年同期的 32 筆，不過富豪置產多半以公司規劃，或家族資產配置為優先考量，和整體房市走勢脫鉤，加上購置 A 級豪宅不僅保值，也能彰顯地位，有利事業拓展，因此仍有不少富豪搬現金，甚至以創高價收藏頂級豪宅。