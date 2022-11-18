〈房產〉捷運土地開發商機 萬大線廈安站區將可開發3500坪住宅大樓

捷運萬大 - 中和 - 樹林線第一期目前施工進度已達 65%。台北市捷運局表示，萬大線一期共將推出 6 個土地開發案，廈安站 (捷十) 土地開發案甄選投資人，預計於 11 月底公告招商，此一開發案量體可達 3500 坪，地上 20 層、地下 4 層優質住宅大樓

萬大線第一期工程沿線土地開發基地包含台北市轄內中正紀念堂捷四、廈安站捷十、加蚋站捷九；新北市轄內中和站捷 2、連城錦和站捷 4 及金城機廠暨莒光站捷 7 等 6 個土地開發案。捷運局說，各土地開發案均規劃於興建階段即啟動甄選投資人作業，

北市捷運局指出，本次招商基地萬大線廈安站位於西藏路與中華路二段交叉口東北側，土地面積 363 坪，三面臨路，屬於植物園生活圈範圍內，也為台北市國語實小、南門國中之熱門明星學區。步行 10 分鐘內可抵達臺北植物園、雙和市場、小南門商圈、南機場夜市、萬華車站等，生活機能完備，為中正區精華路段珍稀土地。

捷運局進一步表示，植物園生活圈為中正區人文薈萃的優質居住環境，整體住宅氛圍濃厚，廈安站基地目前正進行捷運與開發大樓共構工程施作，全案預估開發量體約 3500 坪，預計興建地上 20 層、地下 4 層的優質住宅大樓，投資規模適中，資格門檻切合中型建商需求，

未來捷運萬大線及植物園將成此一區發展後盾，整體設計以營造中正區後花園為發展構想，規劃捷運便利站之沿街店鋪搭配生活概念小宅，為中正區門牌相對較低價的住宅區，吸引欲設籍明星學區家庭客、當地換屋人口及首購族。

捷運局指出，興建中的捷運萬大 - 中和 - 樹林線第一期工程路線由捷運中正紀念堂站起，沿途串聯臺北市中正區、萬華區及新北市永和區、中和區、土城區，並於金城路北側農業區設置金城機廠暨莒光站，預計 2026 年通車，完工後將可銜接淡水信義線及松山新店線，開啟大台北新生活動線。