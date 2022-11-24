美國10月耐久財訂單成長超預期 創4個月來最大增幅

美國商務部周三（23 日）公布數據顯示，受運輸設備和軍用飛機推動，美國 10 月耐久財訂單初值年增 1%，連續第三個月成長且創 4 個月以來最大增幅，遠優於市場預期的 0.4%，修正後前值為 0.3%。

美國 10 月耐久財訂單初值升至 1%，創 4 個月來最大增幅。(圖片：ZeroHedge)

美國工廠的設備訂單在 10 月顯著反彈，表明在聯準會（Fed）升息導致借貸成本增加和經濟衰退的陰霾下，資本支出計畫得以維持。

10 月扣除運輸類的耐久財訂單初值月增 0.5%，符合市場預期，前值自 - 0.5% 下修至 - 0.9%；10 月不包括飛機和軍事設備的核心耐久財訂單初值月增 0.7%，符合預期，前值自 - 0.4% 降至 - 0.8%。

值得注意的是，10 月核心耐久財的出貨量大增 1.3%，創今年初以來最大增幅。該數據在美國國內生產毛額（GDP）報告中會用到，這意味著 GDP 對應的部分會獲得提振。

10 月商用飛機預訂量成長 7.4%、軍用飛機訂單大增 21.7%，後者收復 9 月的大部分跌幅，不過兩項數據每月波動較大，整體來說國防耐久財訂單有所上升。

報告還顯示，所有耐久財的未完成訂單均有所增加，與此同時庫存小幅上升。最新的耐久財訂單數表明，美國企業大致上按照資本支出計畫行事，以提高生產率和應對成本壓力。不過市場分析認為，有鑑於未來幾個月的時間內 Fed 仍將進一步升息，可能會導致相關的投資回落。

美國製造商受惠該國國內頗具彈性的消費者支出，但疲軟的全球經濟環境抑制海外市場需求。耐久財訂單可以顯示製造業的信心。

值得注意的是，上述數據均未經國通膨數據調整，考慮到美國當前的高通膨環境，這些數據可能會有一些失真。