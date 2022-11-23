利率太高 報告：美國11月新車銷售預計將持平

產業諮詢公司 J.D. Power-LMC Automotive 周三 (23 日) 發布的報告顯示，由於汽車價格居高不下以及升息導致需求放緩，預計 11 月美國新車零售額將相對持平。

在汽車短缺的情況下願意花更多錢買車的消費者現在正在縮減支出，因為更高的貸款支付壓力會影響負擔能力。

報告指出，11 月的平均每月車貸分期付款為 712 美元，比 2021 年 11 月增加 7.2%。

J.D. Power 數據和分析部門總裁金恩 (Thomas King) 表示，即使零售方面的需求、交易價格和獲利繼續表現強勁，但這些指標即將顯示出放緩或下降的跡象。

他表示，預計 11 月的趨勢將持續到 2023 年。

報告指出，預計本月新車零售量將達到 93 萬 3402 輛，較 2021 年 11 月下降 0.3%。

報告顯示，11 月經季節調整的新車總銷量年率預計為 1390 萬輛，高於去年同期的 1290 萬輛。

然而，該報告也指出，新車交易價格繼續上漲，但漲幅低於今年稍早時。

報告預估，包括零售和非零售交易在內的 11 月新車總銷量，預計將達到 110.23 萬輛，比 2021 年 11 月增加 5.6%。

以全球觀察，預計 11 月汽車銷量將小幅上升至 8650 萬輛，但僅較 2021 年 11 月溫和成長 8%。

LMC Automotive 全球預測總裁史卡斯特 (Jeff Schuster) 表示：「中國可能出現新的停工和美國鐵路罷工，給 11 月和 12 月的前景增加了一些風險，但庫存總體上正在改善。」