特斯拉市值縮水6000億美元 就連華爾街大空頭也意外轉向：跌過頭啦

特斯拉 (TSLA-US) 股票連日大跌引起一家華爾街知名空頭分析師的關注。

花旗分析師麥可立 (Itay Michaeli) 周三 (23 日) 將特斯拉的評級從「賣出」調升至「中性」，認為該公司的市值從 2021 年 11 月的高位回落超過 6000 億美元，這幾乎是跌過頭了。

他在給客戶的報告中寫道：「我們認為年初至今的回跌已經平衡了近期的風險回報。」

他為根據估值而調升評級提供了幾個理由：

1. 隨著 2023 年預估的本益比收縮至 30 倍左右，之前不認同的一些預期已經不存在；

2. 即使最新的模型更新導致降低近期 EPS 估計，但對第 4 季至 2024 年的每股獲利預期略高於共識；

3. 可以肯定的是，宏觀及競爭的擔憂可能仍然隨著產能的增加而存在，但正如之前所預期的，在最悲觀的情況下，特斯拉的長期競爭地位也可能會得到改善，並可能因「通膨降低法案」而進一步強化。

麥可立對特斯拉的新目標價為 176 美元，高於之前的 141.33 美元。特斯拉股價在周三盤前交易上漲 1%。

其他華爾街對特斯拉股票的升評可能會等到年底，主要是最近幾個月的暴跌，這在一定程度上反映出人們對 CEO 馬斯克經營推特 (Twitter) 而分心的擔憂。

光是過去一個月，特斯拉的股價就下跌了 20%，而標準普爾 500 指數同期上漲 6.6%。

Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 警告，「對於特斯拉投資人來說，過去幾個月讓人非常緊張，因為他們都一再被馬斯克推特隨意發文而遭打擊，而且在 1 月初公布交車數據、藉以更能了解 2023 年的交車及生產動態前，這支股票仍將深陷谷底。」

長期看好特斯拉的艾夫斯本月初將該股從 Wedbush 最佳創意名單中刪除。