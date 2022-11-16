股神黃金搭擋盛讚 特斯拉是「小奇蹟」

「股神」巴菲特黃金搭擋、波克夏副董事長孟格 (Charlie Munger) 週二 (15 日) 高度評價全球首富馬斯克旗下電動車企業特斯拉經營成功，創下美國汽車業的「小奇蹟」(minor miracle)。

曾預測特斯拉注定會失敗的孟格週二受訪時表示：「我當然對特斯拉的表現感到驚訝，特斯拉不同於比特幣，是對現代文明有正面貢獻的事情。特斯拉執行長馬斯克做了一些其他人做不到的好事。」

曾預測特斯拉注定會失敗的孟格盛讚特斯拉和馬斯克成就 (圖片：AFP)

孟格提到：「美國已經很長時間沒有成功的新的汽車公司了，特斯拉帶來美國汽車業的小奇蹟。」

馬斯克週二推文回應：「非常感謝孟格的評價。」

特斯拉 (TSLA-US) 週二收紅 1.82% 至每股 194.42 美元，市值為 6092.09 億美元，為世界上最有價值的公司之一，特斯拉在 2021 年上漲近 50%、2020 年上漲 743% 之後，今年迄今下跌超過 51%。

馬斯克 10 月曾預測：「特斯拉的估值有可能超過蘋果和沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 的總和。」

特斯拉為世界上最有價值的公司之一 (圖片：AFP)

特斯拉今年受到物流、供應鏈問題，運費高漲影響，儘管第三季全球交車量激增 42%，達到破紀錄的 343830 輛雖然打破歷史紀錄，但仍不如分析師預期。

特斯拉第三季財報也喜憂參半，營收達 214.5 億美元，遜於 Refinitiv 預期的 219.6 億美元，調整後每股純益為 1.05 美元，優於預期。