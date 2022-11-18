Model X安全氣囊出問題 特斯拉在美召回約3萬輛車

路透周五（18 日）報導，特斯拉提交給美國監管機構的信件顯示，該公司已召回近 3 萬輛 Model X 汽車，原因是安全氣囊出問題，撞擊時無法順利展開。特斯拉表示將透過空中下載（OAT）軟體更新來解決問題。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）昨（17 日）表示，在一些低速碰撞狀況下，Model X 的約束控制模組或一組感應器的校準可能會導致前排乘客的安全氣囊無法確實展開。

對此，特斯拉表示將透過空中下載（Over-The-Air, OAT）軟體更新來解決安全氣囊問題。截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 美股盤前股價下跌 2.01%，每股暫報 183.17 美元。

本月初時，特斯拉曾召回逾 4 萬輛 Model S 和 Model X 電動車，原因是在崎嶇的道路上行駛或撞上坑洞時，動力轉向輔助會產生完全失靈的狀況。

當時特斯拉表示，在可能召回的美國車輛中，已發現 314 輛汽車出現動力轉向輔助失靈的警報，但尚不清楚有任何與該種情況相關的傷亡事故。

另外，NHTSA 周二（15 日）公布的數據顯示，在截至 10 月 15 日的一個月內，有兩起和 Model 3 自動輔助駕駛系統（Autopilot）相關的車禍傷亡事故。