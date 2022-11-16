美汽車可靠度排行榜 特斯拉等品牌電動車落後

美國權威雜誌「消費者報告」(Consumer Report) 周二 (15 日) 公布年度可靠度調查報告，結果顯示，特斯拉等品牌的電動車，以及多家車廠的全尺寸皮卡 (pickup)，都排名後段班。

整體而言，年度評比中，得分最高的前兩個品牌是 Lexus 和豐田，和去年相同，第三為名次大躍進的德國寶馬 (BMW)。排名前 10 的品牌中，有七家是日本和南韓汽車品牌。美國底特律汽車品牌中，林肯 (Lincoln) 是唯一擠進前十的品牌，排名第十。

消費者報告表示，電動車是車市最炙手可熱的產品，卻也是問題最多的產品類別。美國今年至 9 月共賣出 57.6 萬輛電動車，高於去年同期的 34 萬輛，電動車在輕型車的總銷售占 6%，是去年同期 3% 的兩倍高。

電動汽車和休旅車是報告中評分倒數第二低的產品類別，得分 36 分 (分數介於 0 至 100 分)，只優於全尺寸皮卡 (得分 30)。

電動車特斯拉 (TSLA-US) 排名爬升四位，在 24 個品牌中以 40 分排第 19 名。報告指出特斯拉車款有問題的地方，包括車身硬體、轉向 / 懸吊、塗料和飾板，以及氣候系統。

特斯拉 10 月曾警告，由於物流方面的挑戰，預料今年無法達成交車目標。

最可靠的產品類別是混合動力車和插電式混合動力車，平均得分達 78，豐田 Corolla Hybrid、Prius 以及 Prius Prime 都有突出表現。

報告顯示，消費者對購買動力混合車的興趣提升，36% 潛在買家考慮下一台汽車或卡車選購動力混合車。