特斯拉縮短Model 3和Model Y交車等待時間

特斯拉縮短Model 3和Model Y交車等待時間。（圖：AFP）
特斯拉縮短Model 3和Model Y交車等待時間。（圖：AFP）

特斯拉 (TSLA-US) 周二 (15 日) 在其官網上表示，已將所有 Model 3 和 Model Y 車輛的交車等待時間縮短至至少一周。

根據招商銀行國際 (CMBI) 的數據，這家美國汽車製造商 10 月上海電動車庫存量增速創歷來以來，而目前汽車製造商和投資人正為這個全球最大汽車市場的低迷做好準備。

特斯拉上月調降中國 Model 3 和 Model Y 的價格，以提高銷量。

該公司上周為本月提車並向特斯拉合作夥伴之一購買保險的買家提供額外折扣。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+11.92%

$11,192

原投組報酬率

+5.05%

$10,505

投組標的成分

  • 40%

    昇銳

    3128

  • 20%

    新盛力

    4931

  • 20%

    振曜

    6143

  • 10%

    高力

    8996

  • 10%

    安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞