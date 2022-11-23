〈財報〉惠普Q1和全年財測欠佳 宣布未來三年全球裁員10%

個人電腦 (PC) 大廠惠普 (HP) 周二 (22 日) 盤後公布上季財報略高於預期，但本季與全年財測令人失望，反映低迷不振的 PC 需求將削弱利潤，公司並宣布未來三年於全球裁員 10%。

作為撙節措施的一環，惠普計劃 2025 會計年度前在全球裁員 4000 至 6000 人，預估每年可為公司省下至少 14 億美元的營運成本。截至 2021 年 10 月，惠普共計有 5.1 萬名員工。

該公司預期本次重組費用約達 10 億美元，其中六成將在 2023 會計年度產生，剩餘的會在 2024 和 2025 會計年度間平均分配。

FY23 Q1 財測 (Non-GAAP) v.s. Refinitiv 訪調分析師預期

稀釋後每股淨利 (EPS)：0.70 至 0.80 美元 v.s. 0.86 美元

展望 2023 會計年度，惠普預估全年 (Non-GAAP)EPS 落在 3.20 美元至 3.60 美元，低於 Refinitiv 共識預期的 3.62 美元。

惠普執行長 Enrique Lores 坦承市場環境仍將充滿挑戰，全年 PC 銷量預估將下滑 10%。

財報公布後，惠普 (HPQ-US) 盤後一度挫逾 4%，隨後拉高震盪，截稿前漲近 1%。該股周二收漲 0.75% 至每股 29.38 美元，今年迄今下跌約 22%。

FY22 Q4(截至 10/31) 財報關鍵數據 v.s. FactSet 共識預期

營收：148 億美元 (年減 11.2%) v.s. 146.9 億美元

(Non-GAAP) 淨利：9 億美元

(Non-GAAP) 稀釋後 EPS：0.85 美元 (年減 10%) v.s. 0.84 美元

營收按部門區分

個人系統營收 (含 PC 在內)：103 億美元 (年減 13%)

印表機營收：45 億美元 (年減 7%)

以 PC 銷售為大宗的惠普，仍在努力應對需求疲軟困境。執行長 Lores 表示，這種疲軟情況最初始於低階消費產品，並隨著企業削減勞動力和技術投資而擴散。

財報顯示，惠普 Q4 營收達 148 億美元，調整後 EPS 為 0.85 美元，均較去年同期下滑至少 10%，但仍優於市場預期。

從部門表現來看，上季個人系統營收為 103 億美元，年減 13%，其中，消費 PC 收入年減 25%，商用 PC 收入年減 6%；印表機營收為 45 億美元，年減 7%。

論獲利能力，個人系統部門營益率自前一季的 6.9% 下滑至 4.5%，印表機部門營益率持平 19.9%。

惠普上季執行 8 億美元的庫藏股計畫，同時將季度股利調高 5% 至每股 26.25 美分