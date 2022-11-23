〈房產〉全台七大都會區Q3預售屋交易量腰斬 價格年漲兩成

房仲業者統計近兩年第三季預售屋價量表現，今年第三季七大都會區預售屋平均單價較去年同期上漲逾 2 成，然而升息及地緣政治風險影響下，建商和消費者的購屋情緒都受衝擊，市場轉趨保守，預售屋成交量較去年同期下滑 49.2%。

永慶房產集團根據內政部預售屋實價登錄資料，比較近兩年第三季的七大都會區預售屋市場表現，價格面來看，七大都會區預售屋平均單價相比去年，都有 10% 以上的漲幅。

其中，漲幅最明顯分別是新竹、高雄、台南三大都會區，陳金萍指出，這三大都會區的共通點在於，受益於產業群聚效應，科技業前往設廠或是辦公室，有望提升區域經濟發展，以及科技新貴「高消費力」的買盤湧現。在此期待下，預售屋的房價上漲幅度自然優於其他縣市。新竹縣市預售屋平均單價上漲幅度將近 4 成，成交的熱門區域位在竹科所在的新竹市東區，恰好能證明新竹房價上漲和竹科題材有關。

而漲幅位居第二、第三的台南和高雄市，同樣有南科與橋科兩大科學園區題材，科技業進駐帶來大量的就業人口，也帶動區域的居住及購屋需求，房價獲支撐，讓預售屋平均單價明顯上漲，台南一年內上漲了 28.1%，高雄則年漲 27.5%。

在預售屋成交量方面，陳金萍說明，七大都會區今年第三季交易量都相比於去年有所減少，形成「價漲量縮」格局。整體而言，七大都會區第三季度的預售屋交易量從去年的 15041 件，驟降到今年的 7645 件，下滑 49.2%，幾近腰斬，可見預售屋買氣大降溫。

觀察七大都會區個別縣市交易量可以發現，高雄的減幅最大、台北與台中，減幅都超過 6 成。除了台北因供給量相對較少，減幅相對明顯外，高雄與台中兩大都會區 2021 年第三季預售屋交易均破千件，台中更高達 4000 件以上，但今年第三季僅剩千餘件，高雄只有 507 件，預售買氣大降溫。

陳金萍說明，自去年 12 月內政部推出預售禁止換約政策後，就讓市場投機買盤退場，加上今年以來受到升息、疫情、股匯市下挫等影響，民眾觀望氣氛濃厚，即使打炒房政策尚未通過，但預售屋交易量已明顯萎縮。整體而言，在資金派對結束後，交易回歸基本面，剛性需求穩定區域，房市表現相對也獲得支撐。